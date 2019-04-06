Boeing сократит производство самолетов модели 737 MAX

Компания Boeing временно снизила объем производства самолетов модели Boeing 737 MAX почти на 20 процентов — с 52 до 42 экземпляров в месяц.

СУХУМ, 6 апр – Sputnik. Авиакомпания Boeing с апреля начнет выпускать меньше самолетов модели Boeing 737 MAX из-за многочисленных проблем с эксплуатацией лайнеров.

© REUTERS / Joshua Roberts Безумный MAX: почему Boeing 737 убивает людей

Объем производства снизится с 52 до 42 самолетов в месяц, сообщает РИА Новости. При этом отмечается, что это временно решение связанное с приостановкой поставок 737 Max.

В настоящее время, по данным агентства, в компании идет активная работа над доработками программного обеспечения 737 MAX.

Самолет Boeing 737 MAX 8 Ethiopian Airlines с 157 пассажирами на борту разбился недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт утром 10 марта. Погибли граждане 35 стран, в том числе трое россиян. Как сообщил гендиректор перевозчика, перед трагедией пилоты пожаловались на неполадки "с управлением полетом".

В октябре прошлого года потерпел крушение индонезийский лайнер Lion Air. Погибли 189 человек. При этом данные самописцев разбившегося в Эфиопии самолета показали сходство двух происшествий.

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После трагедий некоторые страны, в частности США, Канада, Китай, Австрия, Франция, Италия и Швейцария, Грузия, Мексика, Индия, Япония, а также Россия запретили полеты Boeing этой модели.