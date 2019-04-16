Платные перекрестки могут появиться в России

Подобный эксперимент проводили в 2006 году в Стокгольме, что помогло сократить пробки в городе на 22 процента.

СУХУМ, 16 апр - Sputnik. Платные перекрестки планируют организовать в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальную технологическую инициативу "Автонет".

Cпециалисты предлагают ввести плату за проезд перекрестка или участка дороги в определенные часы.

"В целях избавления от пробок и перевода всего транспорта на подключенный, предлагается ввести плату за проезд перекрестка или участка дороги в определенные часы. Это приведет к тому, что люди начнут планировать свои поездки и часть водителей – приблизительно 10% – выберет альтернативный путь, который будет, скорее всего, более длительным, чем если проехать по платному маршруту, если там нет пробки", - сказал представитель "Автонета".

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Идея будет протестирована в рамках проекта "Умный город" в одном из регионов России, который будет определен к 2020 году - скорее всего, это будет в Липецке, Нижнем Новгороде или Ульяновске.

Среднемировой негативный эффект от пробок для экономики государства обходится в размере от 4% до 15% потерь ВВП, отмечают в "Автонете".

"Затор в пробке означает рост расхода бензина, дополнительную амортизацию транспорта, помехи в рабочем графике людей, которые застряли на дороге", - пояснили в "Автонете".

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Эксперимент, проведенный в 2006 году с перекрестками в Стокгольме, будет взят за основу при реализации проекта в России. Тогда правительство установило 23 контрольные точки с лазерными радарами и камерами, деньги списывались с банковского счета водителя, а эффектом от внедрения стало сокращение пробок на 22%, количество ДТП сократилось на 10%, содержание углекислого газа упало 14%.