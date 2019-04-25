Квеквескири об освобождении Ленинграда от блокады: определило будущее страны

Делегаты форума заявили о необходимости консолидации научного, интеллектуального и творческого потенциала государств постсоветского пространства для сохранения памяти и исторической правды о Великой Отечественной войне.

Санкт-Петербург, 25 апр - Sputnik, Роберт Джопуа. Исторические даты, подобные дате освобождения Ленинграда от блокады, становятся отправными точками, определяющими судьбу и будущее страны, сказал после завершения IX Международного форума Победителей "Великая Победа, добытая единством" председатель Госкомитета Абхазии по молодежной политике Теймураз Квеквескири, сообщает с места события корреспондент Sputnik.

"И в нашей истории есть пример, когда на защиту Абхазии встали все жители, вне зависимости от национальности и вероисповедания. Мы обязаны сделать все, чтобы сегодняшняя молодежь и будущее поколение чтили память тех, кто вершил историю", - подчеркнул Квеквескири.

В резолюции, принятой делегатами по итогам форума, в частности говорится о необходимости продолжить усилия по консолидации научного, интеллектуального и творческого потенциала государств постсоветского пространства для сохранения памяти и исторической правды о Великой Отечественной войне.

© Sputnik / Александр Гальперин Участники форума Победителей: должны быть достойными памяти защитников

Отдельными пунктами отмечена необходимость развития взаимодействия институтов гражданского общества, создания условий для развития общественного диалога и тесного взаимодействия представителей СМИ государств постсоветского пространства.

В резолюции также отмечено, что X Международный форум Победителей "Великая Победа, добытая единством" в 2020 году пройдет в Москве.

Делегаты форума Победителей в четверг 25 апреля приняли участие в торжественной церемонии возложения венков к Вечному огню у монумента "Мать–Родина" и закладке аллеи на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге. Открывая рабочую программу форума в президентской библиотеке, врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым было зачитано приветственное слово президента России Владимира Путина к делегатам форума.

Участие в форуме принимали делегации всех стран постсоветского пространства. В число 250 делегатов входят ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и их потомки, представители органов государственной власти, общественных организаций и поисковых движений, историки. Абхазскую делегацию возглавил первый вице-премьер правительства республики Даур Аршба.