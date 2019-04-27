Осужденная за попытку вступить в ИГ* Караулова вышла на свободу

Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова, осужденная за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, была освобождена из колонии в Вологде условно-досрочно.

СУХУМ, 27 апр - Sputnik. Варвару Караулову, осужденную в России на 4, 5 года за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, сообщает РИА Новости.

Ранее Вологодский городской суд удовлетворил ходатайство о досрочном освобождении девушки, придя к выводу, что необходимости в изоляции ее от общества нет. Карауловой оставалось отбыть год и десять месяцев.

© AP Photo. Chamila Karunarathne Ответственность за теракты на Шри-Ланке взяло на себя ИГ*

Варвару Караулову, позже сменившую имя и ставшую Александрой Ивановой, арестовали в октябре 2015-го. В конце мая того года девушка, которая была студенткой второго курса МГУ, втайне от родителей улетела в Стамбул. Через несколько дней, 4 июня, турецкие власти задержали ее в пограничном городе Килис вместе с группой россиян, которые, как предполагается, пытались попасть в Сирию.

Изначально дело против Карауловой решили не возбуждать, но позже выяснилось, что девушка продолжает поддерживать связь с террористами, в частности со своим возлюбленным, который ее и завербовал.

В суде Караулова раскаялась в своих поступках. По ее словам, она не собиралась участвовать в терактах, а ехала в Сирию к любимому человеку, чтобы выйти за него замуж.

В декабре 2016-го суд приговорил ее к четырем с половиной годам колонии.

* Террористическая организация, запрещенная в России.