22:47 28 Апреля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.71
  • EUR72.09
Поиск
LIVE:
Самый древний человеческий след на американском континенте возрастом около 15,6 тысяч лет, обнаруженный группой ученых из университета Austral в Чили (UACH)

Древнейший человеческий след обнаружили в Чили

© Universidad Austral de Chile
Общество
Получить короткую ссылку
25 0 0

Самый древний след человека в Америке обнаружила группа ученых из Университета Austral в Чили.

СУХУМ, 28 апр - Sputnik. Ученые в Чили обнаружили самый древний человеческий след на Американском континенте. Его возраст около 15,6 тысячи лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Telesur.

Древний череп
© Fotolia / Simon Podgorsek
Останки древних людей неизвестного вида обнаружены на Филиппинах

Находку сделала группа ученых из Университета Austral в Чили спустя несколько лет исследований.

Сотрудница отдела палеонтологии университета и главный автор исследования Карен Морено отметила, что "понемногу в Южной Америке начинают появляться следы человеческого присутствия, но это — самый древний след во всей Америке". Она заявила, что археологические работы велись с 2007 года в местности Пилауко, след был найден в городе Осорно, на жилом участке.

След был обнаружен на глубине трех метров, его длина составляет 23 сантиметра. По словам ученых, он мог появиться, когда человек шел по грязи или другой мягкой поверхности.



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Празднование пасхи в Сухумском кафедральном Соборе Благовещения Пресвятой Богородицы
Ночь перед Пасхой: праздничная служба в Сухумском соборе
Цветочный ковер в центре Стамбула
Ковер из тюльпанов: площадь в Стамбуле украсили полотном из живых цветов
Артериальное давление: норма и крайности
Артериальное давление: норма и отклонения

Соцсети

Sputnikabkhazia