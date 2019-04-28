Древнейший человеческий след обнаружили в Чили

Самый древний след человека в Америке обнаружила группа ученых из Университета Austral в Чили.

СУХУМ, 28 апр - Sputnik. Ученые в Чили обнаружили самый древний человеческий след на Американском континенте. Его возраст около 15,6 тысячи лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Telesur.

© Fotolia / Simon Podgorsek Останки древних людей неизвестного вида обнаружены на Филиппинах

Находку сделала группа ученых из Университета Austral в Чили спустя несколько лет исследований.

Сотрудница отдела палеонтологии университета и главный автор исследования Карен Морено отметила, что "понемногу в Южной Америке начинают появляться следы человеческого присутствия, но это — самый древний след во всей Америке". Она заявила, что археологические работы велись с 2007 года в местности Пилауко, след был найден в городе Осорно, на жилом участке.

След был обнаружен на глубине трех метров, его длина составляет 23 сантиметра. По словам ученых, он мог появиться, когда человек шел по грязи или другой мягкой поверхности.