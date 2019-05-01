Документ предусматривает создание центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, который будет обеспечивать доступность услуг связи в России при любых "экстраординарных" ситуациях.

СУХУМ, 1 мая – Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал закон об устойчивом рунете, направленный на защиту устойчивой работы интернета в России в случае возникновения угрозы его функционированию из-за рубежа, соответствующий документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Согласно документу при Роскомнадзоре будет создан центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования, который будет обеспечивать доступность услуг связи в России при любых "экстраординарных" ситуациях, а также координировать усилия операторов в подобных ситуациях.

Закон вступит в силу в ноябре этого года, за исключением положений о криптографической защите информации и национальной системе доменных имен, которые вступят в силу с 1 января 2021 года. Отмечается, что внутренние сети, не имеющие выхода в интернет, не подпадают под действие закона.

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Согласно закону, информация госорганов и госпредприятий в интернете будет дополнительно защищена шифрованием, а операторов связи освободят от обязанности ограничивать доступ к сайтам с запрещенными данными, если они установят техсредства противодействия угрозам. При этом Роскомнадзор обяжут отвечать на запросы операторов связи о том, были ли сбои в интернете вызваны работой технических средств противодействия угрозам.

Порядок установки, эксплуатации и модернизации в сети связи оператора связи технических средств противодействия угрозам будет утверждаться правительством России. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ по согласованию с ФСБ, согласно закону, будет утверждать требования к обеспечению функционирования точек обмена трафиком, "которые включают в себя, в том числе требования к обеспечению устойчивого функционирования технических и программных средств связи, сооружений связи".

Роскомнадзору поручено координировать обеспечение устойчивого, безопасного и целостного функционирования интернета на территории России.