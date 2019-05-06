Ученые рассказали, как снизить риск преждевременной смерти

Уделять внимание физическим нагрузкам в течение рабочей недели, чтобы снизить на 30% риск преждевременной смерти, посоветовали ученые из Великобритании.

СУХУМ, 6 мая – Sputnik. Согласно исследованию британских ученых, опубликованном на портале MedicalXpress, занятия спортом всего два дня в неделю значительно снижают риск преждевременной смерти.

© Fotolia / Drobot Dean Медики из США научились диагностировать синдром хронической усталости

Эксперты проанализировали данные 63 тысяч человек, которые занимались спортом два дня в неделю, выбирая между 150 минутами умеренной активности и 75 минутами интенсивных тренировок. Выяснилось, что подобные нагрузки сокращают риск преждевременной смерти на 30 процентов по сравнению с теми пациентами, кто вообще не занимается спортом.

Как отмечается в материале, более частые и менее продолжительные тренировки также оказывают благоприятное влияние на организм. Даже менее 150 минут в неделю подобной активности может снизить риск развития хронических заболеваний, считают исследователи.

в то же время, эксперты предостерегают, что перед началом тренировок новичкам необходимо важно проконсультироваться с медиками. Лучше всего постепенно увеличивать продолжительность занятий, а уже привыкнув к нагрузкам, сконцентрироваться на их интенсивности. Специалисты также обращают внимание на необходимость разминки и растяжки перед занятиями спортом.