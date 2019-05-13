Жизнь и смерть на работе: какова цена слишком усердного труда

В компании Alibaba в Китае сотрудники перерабатывали минимум по четыре часа в день.

СУХУМ, 13 мая — Sputnik. Шесть дней в неделю по 12 часов — многим подобный рабочий график покажется кошмаром. Но именно так трудятся в компании самого богатого человека в Китае Джека Ма — в Alibaba Group.

© AFP 2019 / Torsten Blackwood Сказочный труд: люди бросают все ради работы мечты

На что еще способны представители, пожалуй, самой трудолюбивой нации в мире, — в материале РИА Новости.

Лучше больше, да лучше

"Здоровье подводит, шея постоянно ноет, еще новенькие с вопросами пристают, — жалуется Чжан, сотрудник Unicorn Company. — Переработки колоссальные, даже времени выйти подвигаться нет, работу и личную жизнь никак не совместить".

По его признанию, каждая новая неделя начинается со страха, что в следующие выходные опять придется пахать сверхурочно.

"Вообще, рабочий день у нас с десяти до девятнадцати, но разве это кого-то волнует? — продолжает китаец. — По идее, если работаешь в выходные, в среду можно уйти на полчаса раньше, но все равно до девяти вечера из офиса мало кто уходит". В крупных городах многие компании ставят своих сотрудников в безвыходное положение. Проблему в этом увидели относительно недавно, хотя схему 996 (с девяти утра до девяти вечера шесть дней в неделю) применяют не первый год.

Скандал разгорелся после того, как Джек Ма заявил, что такой график — благо для сотрудников и они должны быть благодарны за шанс самореализоваться.

"Если вы не работаете в режиме 996, пока молодые, то когда? Думаете, если вам не приходилось так трудиться — это повод для гордости?" — вопрошал Ма в своем послании. По словам большого босса, ему в компании не нужны те, кто хочет с комфортом отсидеть восемь часов и отправиться домой.

Это вызвало возмущение в соцсетях. Глава Alibaba уточнил: если вы любите свою работу, то 996 — не проблема, а вот когда работа в тягость, каждая минута в офисе — страдание. Принуждение к переработкам он признал негуманным и осудил начальников, действующих подобными методами.

Попытка оправдаться не успокоила общественность. Сотрудники IT-компаний, как бы они ни любили свою работу, после нескольких дополнительных часов в офисе до дома еле доползают.

"Это первое время ты воодушевлен: престижная должность, хорошая зарплата. А через несколько месяцев действуешь уже на автомате, никакого удовольствия", — объясняет Чжан. Всегда энергичный и активный, сейчас он после работы просто лежит на кровати, нет сил ни на кино, ни на спорт, ни на другие развлечения.

С ноября до января Чжан и его коллеги ежедневно перерабатывали минимум по четыре часа в день. В новогодние каникулы он отправился путешествовать, однако в первый же день отдыха начали беспокоить из офиса. И так весь отпуск.

Что нам закон

Согласно китайскому законодательству, переработка не должна превышать 36 часов в неделю и оплачивается дополнительно, но в инновационной сфере это считали не более чем рекомендацией. Долгое время никто не протестовал, и лишь недавнее выступление Джека Ма, судя по всему, изменило ситуацию.

Столь бурную реакцию можно понять: мало того что закон нарушают, еще и гордятся этим.

"Закипать" китайские айтишники начали в марте. В интернете появилась база данных 996.ICU — с информацией о компаниях, нарушающих закон и заставляющих сотрудников перерабатывать. Причем режим 996 — не худший вариант.

© Sputnik Леон Гуния Кто в Абхазии работает

Некоторым приходится трудиться и больше двенадцати часов в день, постоянно брать работу на выходные и праздники. Тридцатилетняя Цзин рассказала, что приехала в Шанхай с севера страны в надежде на карьеру и хороший заработок.

Зарплата ее вполне устраивает: больше десяти тысяч юаней (порядка 97 тысяч рублей) в месяц плюс надбавки за переработку. Однако выходных не бывает месяцами, о личной жизни можно забыть.

Такой график выдерживают не все, порой перенапряжение доводит до больницы. Есть и смертельные случаи. В 2016 году скончался создатель мобильного приложения для проверки здоровья Chunyu Doctor Чжан Жуй — в 44 года от сердечного приступа.

В Японии уже давно дискутируют о кароси — смерти от переутомления или других недугов, развившихся из-за чрезмерных нагрузок на работе. Похоже, Китай на том же пути.

Ученые бьют тревогу: чрезмерный трудовой энтузиазм чреват психическими проблемами, депрессией. По данным консалтинговой компании Kantar Health, в Китае около 20 процентов из тех, кто работает больше 51 часа в неделю, страдают тревожными расстройствами.

Медицинский журнал The Lancet сообщил: при работе больше 55 часов в неделю повышается риск сердечных приступов и ишемической болезни. В Шанхае медики отметили, что в последнее время заметно прибавилось пациентов в возрасте 21-30 лет с аритмией.

Это часто связано с образом жизни — больные много работают и недосыпают.

Дело выбора

Проблема 996 касается в основном крупных финансовых или IT-фирм, где, как правило, работают молодые и амбициозные китайцы, которые хотят побыстрее накопить деньги на квартиру, машину или свадьбу. Для них это вовсе не пожизненный приговор, и они хорошо понимают, на что идут.

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Труд в суровых условиях — личный выбор. "Можно найти работу поспокойнее, заниматься своими делами, проводить время с семьей, но и зарплата будет соответствующая", — говорит Цзин.

Ее бывшая одноклассница осталась в их родном городе, преподает в университете. Ей не нужно толкаться в метро спозаранку, есть на бегу, возвращаться поздно ночью в пустой дом на такси и планировать встречи с друзьями за несколько месяцев. "У нее и цели другие, ей нравится, как она живет, а я бы так не смогла", — добавляет Цзин.

Считать, что любой в китайском мегаполисе — отчаянный трудоголик, тоже неверно. Как пояснил сотрудник одной российской компании в Шанхае, тем, кто не связан с инновациями, перегрузки не грозят.

"Мы трудимся наравне с китайцами, хотя у нас по два языка, а у кого-то по три (русский, английский и китайский), а у них только родной. При этом получаем одинаково — в среднем по 12 тысяч юаней (около 115 тысяч рублей) в месяц", — рассказал он.

На вопрос о том, работают ли китайские коллеги сверхурочно, смеется: "Какой там сверхурочно, они бы хоть раз вовремя пришли! Иногда и позже начальника могут заявиться — и ничего. Хотя не отлынивают, работу выполняют, но и рвением особым не отличаются, а вот платят, по местным меркам, им очень хорошо".

И все же не зря у китайцев репутация одной из самых трудолюбивых наций. В Кремниевой долине приходят на работу к десяти утра, а уходят в пять вечера. Китайцы же усердно нагоняют западных коллег, проводя в офисе по 12 часов в день. Поэтому схему 996 в ближайшее время не отменят.