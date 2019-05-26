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Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых руководителей в США

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Общество
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Издание The New York Times составило рейтинг наиболее высокооплачиваемых руководителей компаний в США.

СУХУМ, 26 мая — Sputnik. Лидером рейтинга самых высокооплачиваемых руководителей компаний в США в 2018 году, который составило издание The New York Times, стал генеральный директор Tesla Илон Маск. Его вознаграждение в сравнении с 2017 годом выросло на 45 раз и составило 2,284 миллиардов долларов.

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Отмечается, что при составлении списка учитывались размер фиксированной зарплаты, бонусы, надбавки, а также выплаты акциями.

Вторую строчку рейтинга занял глава Discovery Inc. Дэвид Заслав с зарплатой в 129 миллионов долларов. Замыкает тройку лидеров руководитель Palo Alto Networks Найкш Арора, который в год получает 125 миллионов долларов.

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