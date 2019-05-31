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Аэропорт Сочи получил имя космонавта Виталия Севастьянова

© Sputnik / Нина Зотина
Общество
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Президент России Владимир Путин 31 мая подписал указ о присвоении имен аэропортам страны.

СУХУМ, 31 мая — Sputnik. Имена великих россиян присвоили 44 аэропортам страны. Согласно указу президента России Владимира Путина, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, в Сочи аэропорту присвоили имя Виталия Севастьянова, в Краснодаре - имя Екатерины II Великой.

© Sputnik / Максим Блинов
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Московские аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково получили имена Александра Пушкина, Михаила Ломоносова и Андрея Туполева соответственно.

Осенью прошлого года жители России могли выбрать, какие имена получат аэропорты. Проголосовать можно было на сайте великиеимена.рф, а также в социальных сетях, по телефону или заполнив анкету у волонтеров.

В проекте приняли участие более пяти с половиной миллионов человек.

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Виталий Севастьянов - советский летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза. В 1967—1969 годах Севастьянов входил в группу советских космонавтов, готовившихся по советским программам облета Луны и посадке на нее. 

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