Аэропорт Сочи получил имя космонавта Виталия Севастьянова

СУХУМ, 31 мая — Sputnik. Имена великих россиян присвоили 44 аэропортам страны. Согласно указу президента России Владимира Путина, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, в Сочи аэропорту присвоили имя Виталия Севастьянова, в Краснодаре - имя Екатерины II Великой.

Московские аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково получили имена Александра Пушкина, Михаила Ломоносова и Андрея Туполева соответственно.

Осенью прошлого года жители России могли выбрать, какие имена получат аэропорты. Проголосовать можно было на сайте великиеимена.рф, а также в социальных сетях, по телефону или заполнив анкету у волонтеров.

В проекте приняли участие более пяти с половиной миллионов человек.

Лучшие аэропорты 2019 года по версии AirHelp>>

Виталий Севастьянов - советский летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза. В 1967—1969 годах Севастьянов входил в группу советских космонавтов, готовившихся по советским программам облета Луны и посадке на нее.