Студентам АГУ задержанную стипендию выплатят в июне сразу за три месяца

Три месяца студентам АГУ не выплачивали стипендию. О причинах задержки рассказали корреспонденту Sputnik в бухгалтерии университета.

СУХУМ, 3 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Задолженности по стипендиям студентам Абхазского госуниверситета выплатят 3 июня 2019 года, рассказала главный бухгалтер АГУ Анжела Барциц.

Решение об увеличении размеров базовой и повышенной академической стипендии студентам АГУ с 1 мая принял Кабмин Абхазии в апреле 2019 года.

"Как вы знаете, наша смета была утверждена Парламентом. Однако для начисления стипендии у нас не было основания, мы ждали постановления Кабинета Министров. В мае мы получили это постановление и с 1 июня произведем перерасчет. Стипендия будет выплачена за все эти месяцы каждому студенту, который попал в приказ", - уточнила Барциц.

Документы для оперативного перечисления стипендий студентам уже готовы, добавила Барциц.

Проект решения правительства предполагает установить базовую стипендию в размере одной тысячи рублей в месяц (ранее сумма составляла 600 рублей – ред.) и повышенную академическую стипендию в размере 1500 рублей в месяц (ранее сумма стипендии составляла тысячу рублей – ред.).

Базовую стипендию в АГУ получают 227 человек, академическую – 20 человек, пять аспирантов получают по три тысячи рублей, 15 студентов получают именные стипендии из фондов президентов Абхазии Владислава Ардзинба и Сергея Багапш по три тысячи рублей.

"Академическую стипендию выплачивают отличникам и активистам, которые систематически принимают участие, например, в различных конференциях, университетских мероприятиях. Базовая – в первую очередь отличникам, а потом распределяется среди студентов со смешанными оценками "4", "5", студентам из многодетных семей или же семей с тяжелым финансовым положением. Такие нюансы рассматриваются, но только в случае, если количество отличников меньше суммы стипендий, для них заложенных ", - отметила Барциц.

Стипендии студентам АГУ также выплачивают Национальный банк Абхазии в размере пяти тысяч рублей и сотовая компания "Аквафон" в размере двух тысяч рублей.