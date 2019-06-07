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Ученые выяснили, как нерегулярный сон влияет на метаболизм

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Общество
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Американские ученые выяснили, что поддержание регулярного графика сна положительно влияет на обмен веществ.

СУХУМ, 7 июн - Sputnik. Отсутствие четкого режима сна вызывает нарушения обмена веществ, что увеличивает риск развития сахарного диабета и гипертонии, повышает уровень холестерина и способствует набору лишнего веса, считают ученые американского Национального института сердца, легких и крови.

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© Sputnik / Александр Вильф
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Согласно исследованию, опубликованному на портале EurekAlert!, разница во времени, когда человек ложится спать, а также разная продолжительность сна увеличивает неблагоприятный эффект на метаболизм.

В эксперименте приняли участие более двух тысяч добровольцев в возрасте от 45 до 84 лет. В течение шести лет специалисты наблюдали за взаимосвязью между режимом сна и бодрствования и нарушениями в обмене веществ.

Выяснилось, что у пациентов с проблемами в графике сна имелись метаболические расстройства. Эти нарушения сохранялись и после корректировки режима дня. Исследователи отмечают, что у таких пациентов наблюдалась склонность к набору веса и депрессии. Согласно работе, несоответствие в режиме сна на один час увеличивало риск развития метаболических нарушений на 27 процентов.

В свою очередь, у добровольцев с отрегулированной продолжительностью ночного отдыха и временем отхода ко сну и пробуждения не наблюдалось подобных проблем со здоровьем.



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