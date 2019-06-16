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На спор: Том Хэнкс ограбил магазин

© AFP 2019 / Jamie McCarthy/Getty Images/AFP
Общество
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Голливудский актер Том Хэнкс ограбил магазин в Лос-Анджелесе, заключив пари с телеведущим Джимми Киммелом.

СУХУМ, 16 июн – Sputnik. В эфире телешоу ведущий Джимми Киммел охарактеризовал Хэнкса как крайне положительного человека, который никогда не был замешан в скандальных историях, после чего предложил ему зайти в ближайшую сувенирную лавку, чтобы украсть оттуда любой предмет, пишет РИА Новости.

Актер принял вызов и вынес из магазина несколько бутафорских статуэток "Оскар" и собственную картонную фигуру. Позже за них заплатил охранник голливудской звезды.

Том Хэнкс с "буханкой">>

Том Хэнкс – лауреат двух премий "Оскар" за лучшую главную мужскую роль. Киноакадемики отметили работу актера в фильмах "Филадельфия" (1993) и "Форрест Гамп" (1994). Всего на счету Хэнкса более 50 работ в кино.

Теги:
Том Хэнкс


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