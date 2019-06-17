17:32 17 Июня 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.32
  • EUR72.11
Поиск

Краснодарский край попал в тройку регионов - лидеров по распространению рака

© Sputnik / Денис Абрамов
Общество
Получить короткую ссылку
516 0 0

Минздрав России назвал регионы, в которых наблюдаются самые высокие показатели распространенности онкологических болезней.

СУХУМ, 17 июн – Sputnik. Краснодарский край стал третьим в списке российских регионов с высоким показателем онкологических болезней. По данным Минздрава России, здесь зафиксировано 3235,2 случая заболеваний на 100 тысяч населения, сообщает RT.

Возглавила список Курская область, 3331,1 случая на 100 тысяч человек. На втором месте — Республика Мордовия с показателем 3292,1 случая на 100 тысяч человек. В пятерке также Калужская (3231,4) и Псковская области (3110,5).

Сверхточный "детектор" раковых клеток разработан в России>>

По данным Минздрава, за последние десять лет заболеваемость раком выросла на 40 процентов. В ведомстве это связывают как с ростом заболеваемости, так и с тем, что улучшилась ситуация с постановкой подобных диагнозов. 

По теме

Ученые из России определили молекулу, подходящую для лечения рака мозга
Диета против рака: какие продукты помогают избежать смертельной болезни
Страх заболеть раком


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Там, где годами ждешь дождей: самые засушливые места Земли
Бизнес с нуля: инвестор рассказал, как построил замок в Абхазии
Бизнес с нуля: инвестор рассказал, как построил "замок" в Абхазии
Польза и вред винограда – инфографика на sputnik.by
Польза и вред винограда: что важно знать об этих ягодах?

Соцсети

Sputnikabkhazia