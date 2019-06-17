Краснодарский край попал в тройку регионов - лидеров по распространению рака

СУХУМ, 17 июн – Sputnik. Краснодарский край стал третьим в списке российских регионов с высоким показателем онкологических болезней. По данным Минздрава России, здесь зафиксировано 3235,2 случая заболеваний на 100 тысяч населения, сообщает RT.

Возглавила список Курская область, 3331,1 случая на 100 тысяч человек. На втором месте — Республика Мордовия с показателем 3292,1 случая на 100 тысяч человек. В пятерке также Калужская (3231,4) и Псковская области (3110,5).

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По данным Минздрава, за последние десять лет заболеваемость раком выросла на 40 процентов. В ведомстве это связывают как с ростом заболеваемости, так и с тем, что улучшилась ситуация с постановкой подобных диагнозов.