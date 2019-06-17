Застывший вулкан и море позитива: чем запомнится "Артек" участникам ансамбля "Адац"

О том, как ансамбль народного танца "Адац" впервые побывал в детском оздоровительном лагере "Артек", как они совмещали отдых с демонстрацией национальных танцев, читайте в материале Sputnik.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Как попали в "Артек"

Попасть в детский оздоровительный лагерь "Артек" в Крыму мечтают многие, только некоторым посчастливилось оказаться там. Планы о поездке в международный лагерь у ансамбля народного танца "Адац" были и раньше, однако осуществиться им суждено было только в этом году.

В течение двадцати дней дети из Абхазии имели возможность знакомиться с лагерной жизнью. По словам репетитора Гудисы Арухаа, участники "Адаца" были вовлечены в самые различные активности "Артека".

"Мне в "Артеке" все очень понравилось, вставали рано, ездили на экскурсии. Меня выбрали звездой "Артека", с каждого отряда выбирали по одному человеку, который участвовал в конкурсах. Нас кормили вкусно и, конечно, одно из самых ярких впечатлений – это посещение горы Аю-Даг, где есть застывший вулкан", - поделился своими впечатлениями участник ансамбля Рафаэль Пния.

Попасть в детский оздоровительный лагерь было не так просто. Для этого предварительно необходимо было отправить организаторам видео выступления ансамбля народного танца, затем ждать заветного приглашения.

По словам Гудисы Арухаа приглашение дети восприняли с большой радостью. В первое время, некоторым гостям из Абхазии было немного сложно адаптироваться к "лагерному режиму", однако позже они привыкли к новым условиям.

Учитывая то, что для детей это была первая поездка в "Артек", им было очень интересно узнать как можно больше о лагере и о Крыме в целом, подчеркнул репетитор.

Ансамбль народного танца "Адац" в детском оздоровительном лагере "Артек" © Foto / Гудиса Арухаа

Ансамбль народного танца "Адац" в детском оздоровительном лагере "Артек" © Foto / Гудиса Арухаа

Ансамбль народного танца "Адац" в детском оздоровительном лагере "Артек" © Foto / Гудиса Арухаа

Ансамбль народного танца "Адац" в детском оздоровительном лагере "Артек" © Foto / Гудиса Арухаа

Ансамбль народного танца "Адац" в детском оздоровительном лагере "Артек" © Foto / Гудиса Архуаа 1 / 5 © Foto / Гудиса Арухаа Ансамбль народного танца "Адац" в детском оздоровительном лагере "Артек"

Другой танцор "Адаца" Влад Герзмава пошутил, что в "Артеке" больше всего ему понравились завтрак, обед и ужин.

Участница ансамбля Амели Герлиани говорит, что посетить "Артек" - это счастливая возможность познакомиться с новыми людьми.

Ребята из Абхазии посещали в лагере кружки по кинематографу, игре на фортепиано, лепке и другие.

Кроме того, что ребята приняли участие в фестивале "Содружество Артек-2019", на котором представили три танца и покорили зрителей.

Слезы расставания

Одним знаковым событием во время нахождения коллектива "Адац" в "Артеке" стал детский вокальный конкурс "Детская Новая волна-2019", в котором абхазские юные исполнительницы Сара Абрамян, Валерия Адлейба и Милена Барциц выступили в качестве гостей.

"Участники нашего ансамбля поддерживали выступления абхазских исполнителей с абхазским флагом в руках", - рассказал Арухаа.

Сария Ахвледиани поделились впечатлениями от посещения конкурса "Детская Новая волна-2019".

"Там было очень весело, наши девочки спели хорошо, мне все понравилось. В "Артеке" все было здорово, только не нравилось то, что нас очень рано будили", - подчеркнула она.

В рамках лагеря, участники "Адаца" могли развлечься рисованием, футболом, купанием на море, экскурсиями и многим другим, подчеркнул он.

"Дети настолько впечатлены, что при отъезде вчера, у некоторых даже появились слезы на глазах", - сказал репетитор.

В детском оздоровительном лагере "Артек" принимало участие 13 государств и 40 коллективов.