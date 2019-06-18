Стали известны самые популярные профессии у абитуриентов в России

Опрос, проведенный в 154 населенных пунктах России, выявил, какие профессии популярны у абитуриентов вузов и колледжей в 2019 году.

СУХУМ, 18 июн – Sputnik. Согласно исследованию сервиса Superjob, больше всего абитуриентов вузов и колледжей в 2019 году выбирают профессии в сферах IT и медицины, сообщают РИА Новости.

Родители, чьи дети собираются поступать в университет в 2019 году, назвали профессии программиста или IT-специалиста (17%), врача (16%), инженера (10%), юриста (9%) и учителя (6%) наиболее популярными у своих детей.

Родители, дети которых собираются поступать в колледжи и училища, рассказали о желании абитуриентов учиться на программистов или IT-специалистов (17%), медсестру, медбрата или фельдшера (11%), повара или кондитера (7%), дизайнера (6%) и бухгалтера (6%).

Опрос проводили в 154 населенных пунктах России с 20 мая по 12 июня 2019 года среди 300 родителей детей, поступающих в вузы в этом году, и 300 родителей детей, поступающих в среднее специальное учебное заведение в этом году.