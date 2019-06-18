Роскачество назвало топ-10 лучших смартфонов

СУХУМ, 18 июн – Sputnik. Рейтинг лучших смартфонов, составленный Роскачеством совместно с Международной ассоциацией организаций потребительских испытаний, возглавил Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S10 и Samsung Galaxy Note 9.

В ТОП-10 также вошли две новинки от Huawei: P30 и P30 Pro, заняв пятое и второе места, сообщается на сайте российской организации.

iPhone X. S. Max и iPhone XS эксперты поместили на четвертую и седьмую строчки списка, а Samsung Galaxy S10e, Samsung Galaxy S9+ и Samsung Galaxy S9 - на шестую, девятую и десятую.

Отмечается, что при оценке моделей самый большое значение уделяли качеству фотокамеры.

Камеры смартфонов в свое время совершили настоящую революцию, практически вытеснив с рынка небольшие цифровые фотоаппараты. Более того, целый сегмент смартфонов начал позиционироваться как "камерофоны", снимки которых по качеству превзошли фотоаппараты среднего ценового сегмента. Именно потому, что многие пользователи выбирают смартфон по качеству камеры, этой категории показателей эксперты присвоили самый большой вес – 25%", - говорится в сообщении.

Всего на данный момент протестировано 451 модель смартфонов, среди которых новинки от Honor, Huawei, Samsung, Sony и Xiaomi.