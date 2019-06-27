Сатин, тефлон и душ: Роскачество рассказало, как выбрать и не испортить зонт

Какими характеристиками должен обладать качественный зонт, на что обращать внимание при покупке и как продлить срок службы аксессуара.

СУХУМ, 27 июн - Sputnik. Роскачество дало рекомендации по выбору качественного зонта, который, при правильном уходе, прослужит не один год, сообщается на сайте ведомства.

В первую очередь, специалисты советуют обратить внимание на конструкцию зонта. Самой надежной моделью считаются полностью автоматические зонты.

Чем меньше движущихся механизмов в зонте, тем он надежнее. Самые надежные – зонты-трости с большим количеством спиц купола и устройством «антиветер», которое выворачивает купол наизнанку, не позволяя ветру сломать спицы», - рассказала директор департамента исследований Роскачества Людмила Викулова.

Самым качественным материалом купола зонта признан сатин, затем идут зонты из эпонжа и жаккарда, дешевые и низкокачественные зонты производят из полиэстера и нейлона. Чтобы материал купола не промокал, иногда на него наносят дополнительный слой из тефлона.

При покупке зонта Роскачество советует в первую очередь обратить внимание на отсутствие люфта в креплениях механизмов зонта и ручки, оценить качество крепления спиц и ткани купола, причем не только визуально, но и проверить крепления вручную.

«При открывании зонта нужно обратить внимание на скорость и плавность открытия и сложения, качественный зонт не будет при этом скрипеть или же заедать. Помимо этого, необходимо проверить, как натянута ткань купола: не должно быть перетяжек и провисаний ткани при открытом куполе. Работу «антиветра» легко проверить резким движением руки: купол должен суметь вывернуться наизнанку», - говорится в сообщении.

Для того, чтобы зонт прослужил долго, необходимо правильно ухаживать за аксессуаром: сушить куполом вниз, не раскрывая и не убирая в чехол, периодически промывать купол зонта под душем с мягким шампунем.