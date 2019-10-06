Стать бессмертным: несколько способов, которые предлагает наука

Человечество мечтает о бессмертии всю свою историю. Раньше в этом вопросе господствовали религия и философия, сегодня же свои решения предлагает наука, обещая скорые результаты.

СУХУМ, 6 окт - Sputnik. Если бессмертия все-таки удастся достичь, то возникнут новые проблемы, которые будет так же сложно решить, как и достичь желаемого бессмертия, - перенаселение, истощение ресурсов, слом нравственных и психологических норм.

В обзоре Радио Sputnik - пять способов достигнуть бессмертия, которые предлагает наука.

Молекулярное бессмертие

Можно ли добиться бессмертия на молекулярном уровне? Ведь клетки и так постоянно делятся, обновляются, защитные механизмы избавляются от токсинов и старых тканей. Но мы все равно стареем. Вероятно, потому, что клетки тоже стареют, перестают делиться и посылают организму сигнал "дряхлости". Может, клеткам нужно просто помогать и поддерживать все в порядке ‒ таком, в котором их создала природа ‒ как можно дольше.

Например, не давать кислороду окислять что попало в организме. Такой метод предложил российский ученый Скулачев, который полагает, что необходима блокировка токсичных форм кислорода и свободных радикалов в митохондриях – энергетических станциях клеток. Есть уже и препараты с таким действием, ждем окончания клинических испытаний.

Омоложение с помощью "свежей крови" пропагандировали еще в древности. И не только вампиры. Группа исследователей подтвердила этот способ на мышах. Старые грызуны с новой кровью стали бодрее и здоровее, говорят, даже поумнели. Осталось решить проблему – где брать много свежей крови.

Эффекта самоомоложения можно достичь и гормональной регуляцией. Обнаружены три гена и почти 80 мутаций, которые влияют на процессы изнашивания организма и их восстановления. Ключевую роль тут играет инсулиноподобный фактор роста. Обеспечив его нужную концентрацию, исследователи смогли увеличить продолжительность жизни червя в несколько десятков раз. Все это есть и в организме человека – осталось только найти и активировать.

Так называемые сенолитики – лекарства с антиоксидантным и противовоспалительным действием ‒ очищают организм от старых и мертвых клеток. Они могут успешно противостоять некоторым формам рака и болезням внутренних органов. Но пока эти лекарства в основном доступны только лабораторным мышам.

Скальпель нам в помощь и клонирование

В фантастическом романе Александра Беляева "Голова профессора Доуэля", который был написан еще в 1925 году, в принципе, все уже сказано. Ну а такими мелочами как пересадка органов уже никого не удивишь. Осталось добавить, что современная трансплантология близка к тому, чтобы пересаживать на здоровое тело голову. Осталось только найти это здоровое тело для пожилого клиента ‒ и пенсия откладывается на неопределенное время. Есть выход – клонировать. Только вот законы пока не позволяют этого делать. Запрещено клонировать людей, их органы и даже стволовые клетки. Ученые говорят, что снятие этого запрета – не за горами. Это позволит выращивать новые органы и лечить неизлечимые заболевания.

Еще один способ замены поврежденных тканей – использование нанороботов, сравнимых по размеру с человеческой клеткой. Поврежденные участки восстановят, каждую клетку подлечат, заменят, перепрограммируют. Такие разработки уже ведутся во всем мире, есть впечатляющие результаты.

Генное редактирование

Причины старения связаны с генетическим кодом, иначе говоря, старение – болезнь, генетическая мутация. Ученные стараются отыскать причины, которые к этому приводят. Одна из них кроется в ДНК митохондрий – энергетических станций клетки, другая – в длине теломер или в том, насколько быстро они сокращаются.

Теломеры – это защитные образования на концах нашей ДНК. При каждом новом делении клетки теломера укорачивается, а когда заканчивается – клетка больше не делится и умирает. В лабораториях даже нашли фермент, который удлиняет теломеру. Но до сих пор эти опыты приводили к неконтролируемому росту клеток, к раку.

Естественно, что все эти опыты проводят только на животных. Генное редактирование человеческих клеток запрещено. А вот грызуны и черви имеют шанс скоро стать бессмертными.

Информационная копия

Именно на эти исследования тратят рекордное количество денег. И миллиардеры, и крупные корпорации инвестируют в этот легальный путь бессмертия.

В меню, которое предлагают лаборатории состоятельным клиентам: тело-голограмма, кибертело и, наконец, тело-голограмма, состоящее из частиц света или нанороботов.

Еще в 90-е годы прошлого века в Стэнфордском университете впервые провели опыт, в котором нервные клетки заменяются чипами. Успех этих экспериментов дал начало технологии считывания мысли (сигналов мозга).

В лаборатории British Telecom исследователи Питер Кохран и Крис Уинтер обещают к 2025 году сделать микродатчики для фиксации всех наших ощущений и мыслей для создания точной копии всего жизненного опыта. Почему только к 2025? Да просто мощности существующих компьютеров не хватает. Подсчитали, что за всю жизнь мы получаем и обрабатываем около 50 ТБ памяти. Это все наши ощущения, информация, визуальная картинка.

Собрав всю информацию, которую получает человек, и воссоздав электронную схему мозга, можно загрузить уже умершую личность в робота. Ну, или в голограмму, кому как удобнее.

Другая сторона цифровой копии ‒ ее усовершенствование, "апгейд" по типу компьютерного. Можно избавиться от плохих воспоминаний, выучить несколько языков, загрузить миллионы гигабайтов информации – и ваша личность стала суперличностью. Спрашивается, зачем тогда вообще эта биологическая субстанция, которая сегодня называется человеком.

Заморозка

Говорят, опыты с продлением жизни в криокамерах проводились еще в Советском Союзе – ученые искали способы транспортировки людей в далекие галактики. Рассказывают даже, что в Подмосковье, под землей в жидком азоте ждут своего часа 56 человек. Все они были больны тяжелыми, неизлечимыми заболеваниями. Их воскрешение откладывается до тех пор, пока медицина научится справляться с болезнями, а ученые – смогут разморозить.

Дело в том, что замораживать успешно научились, а вот размораживать – нет. Тело охлаждают до 0 градусов, затем кровь постепенно заменяют криопротектором, охлаждают сухим льдом и помещают в жидкий азот. Разморозить до сих пор удавалось лишь мелких животных. С крупными – не получается, ткани и органы повреждаются.

Пока все предлагаемые наукой методы бессмертия имеют недостатки. Приводящие ‒ опять-таки ‒ к смерти.