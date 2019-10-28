Ученые России разработали технологию борьбы с раком

СУХУМ, 28 окт - Sputnik. Новый метод борьбы с онкологическими заболеваниями разработали российские ученые по заказу Фонда перспективных исследований, сообщает РИА Новости.

Сам способ заключается в выделении из крови пациента лимфоцитов, внедрении в них с помощью вирусных конструкций необходимых генов для борьбы с конкретным заболеванием. Затем полученные "перепрограммированные" лимфоциты вводятся обратно в организм пациента, рассказал ученый.

"Сейчас полученные и запатентованные Фондом перспективных исследований методические наработки используются в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина в рамках дальнейших работ. Началось создание биомедицинских клеточных продуктов, то есть непосредственно препаратов, которые будут лечить людей", - рассказал заведующий лабораторией механизмов регуляции иммунитета Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина Минздрава России, профессор Дмитрий Казанский.

Проект "Трансген" по заданию Фонда перспективных исследований выполнялся с 2015 по 2018 годы. Перед учеными была поставлена задача создания быстрого и эффективного средства для иммунного ответа организма, "то есть, чтобы организм миновал фазу формирования иммунного ответа и получил его сразу искусственным путем".

Первые образцы для лечения рака ученые планируют получить через несколько лет.

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