Инсульт: узнай больше – живи дольше

Во всем мире ежегодно регистрируют сотни тысяч случаев инсульта, который значительно "помолодел" в последние пару десятков лет из-за возросшего темпа жизни и стресса. Эксперты дали свои практические рекомендации, как избежать удара.

СУХУМ, 29 окт – Sputnik. Накануне Всемирного дня борьбы с инсультом, 29 октября, эксперты дали несколько советов, как избежать удара. Доктора уверены: необходимо учитывать наследственный характер этого заболевания, "слабые" сосуды и склонность к накоплению "плохого" холестерина. Также, по мнению специалистов, не нужно забывать, что гипертония, аритмия, избыточный вес и сахарный диабет также являются факторами повышенного риска инсульта, сообщает РИА Новости.

"Высокое давление — это самый главный контролируемый фактор риска инсульта. К сожалению, при развитии инсульта симптомы часто отсутствуют, поэтому многие люди не понимают, что они есть. Очень важно регулярно измерять давление и принимать меры для поддержания его на здоровом уровне", — говорит собеседница агентства.

Курение и злоупотребление алкоголем в три раза увеличивают риск развития этого заболевания.

При развитии инсульта симптомы часто отсутствуют, поэтому многие люди не понимают, что они есть. Важно регулярно измерять давление и принимать меры для поддержания его на здоровом уровне, - заявила представитель британской Ассоциации по борьбе с инсультом Клэр Шаттлуорф в интервью "РИА-Новости".

В отдельную группу риска специалисты относят людей молодого и среднего возраста, которые много времени отдают работе: стрессы, курение, сидячая работа могут сыграть с человеком плохую "шутку". По словам специалистов, нужно соблюдать сбалансированную диету, заниматься физическими упражнениями и отказаться от вредных привычек. Желательно избегать слишком соленой пищи.

"Большая часть соли, которую мы едим, "спрятана" в обработанных продуктах, таких как готовые блюда, чипсы, печенье и обработанное мясо. Избегайте добавления соли в пищу, когда вы готовите еду, или во время приема пищи дома или в ресторанах. Вместо этого попробуйте использовать свежий имбирь, лимонный сок и перец чили или сушеные травы и специи", — порекомендовала Шаттлуорф.

Еще одним фактором, повышающим риск инсульта, специалисты называют заместительную гормональную терапию, которую применяют женщины старше 50 лет. По результатам исследований выяснилось, что на тысячу женщин, принимающих гормональные препараты, у шести может развиться инсульт, а у восьми — тромб. Специалисты советуют врачам обсуждать с пациентам эти риски, чтобы вы могли решить, подходит ли вам такая терапия.

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