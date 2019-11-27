Twitter проведет массовую чистку аккаунтов

СУХУМ, 27 ноя - Sputnik. Администрация Twitter предупредила владельцев неактивных аккаунтов, что начнет удалять их учетные записи с 11 декабря 2019 года, пишет издание The Verge со ссылкой на представителя компании.
Пользователям, которые не заходили в социальную сеть более полугода, высылается электронное письмо с предупреждением.
Как отмечается, решение не противоречит пользовательскому соглашению и замотивирует пользователей активнее заходить в сеть.
"Мы работаем над удалением неактивных учетных записей, чтобы предоставить пользователям Twitter более точную и достоверную информацию, которой они будут доверять. Мы убедительно просим людей активно пользоваться соцсетью после регистрации, что соответствует нашей политике в отношении неактивных учетных записей", — говорится в сообщении компании.
Удаленные никнеймы в будущем станут доступны для новых пользователей. Как заявил представитель Twitter, это случится в течение нескольких месяцев.
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