День зимнего солнцестояния: от Абхазии до Китая

Самый короткий день в году и самая длинная ночь выпадают в 2019 году на 22 декабря – день зимнего солнцестояния.

СУХУМ, 22 дек - Sputnik. Солнцестояние – один из двух дней в году, когда высота солнца над горизонтом в полдень минимальна или максимальна. В году два солнцестояния – зимнее и летнее.

В день зимнего солнцестояния солнце поднимается на наименьшую высоту над горизонтом.

Момент солнцестояния ежегодно сдвигается, так как продолжительность солнечного года не совпадает с календарным временем.

В 2019 году зимнее солнцестояние произойдет 22 декабря в 4.19 по всемирному координированному времени (в 7.19 мск).

В день зимнего солнцестояния Солнце восходит на юго-востоке, а заходит на юго-западе, описывая самую короткую дугу на небосводе.

На протяжении тысячелетий день зимнего солнцестояния имел огромное значение для всех народов по всему миру, которые жили в гармонии с природными циклами и организовывали свою жизнь в соответствии с ними. С самых давних времен люди почитали Солнце, понимая, что от его света и тепла зависит их жизнь на земле. Для них день зимнего солнцестояния олицетворял победу света над тьмой.

Зачем абхазы "грели солнце"

Боязнь потери источника света и тепла заставляла древних абхазов молиться за солнце, за возвращение его целым и невредимым. Начало времени увеличения светового дня воспринималось ими как рождение солнца, как праздник.

Именно в тот период далекие предки абхазов делали все, что от них зависело для того, чтобы солнце вернулось, так как возобновление жизнедеятельности главного небесного светила знаменовалось началом новой жизни, обновлением природы.

Абхазы заранее, еще осенью, начинали собирать дрова, а именно те дрова, которые дают больше энергии. Прежде всего это дуб, акация, бук, граб и так далее. Чаще всего абхазы пользуются ольхой. В канун зимнего солнцестояния создавали открытые очаги - топили, чтобы "солнце грелось". Люди верили, что злые силы могут сделать так, что утром солнце не взойдет, поэтомувсячески помогали солнцу "родиться".

Русский фольклор

В русском фольклоре этому дню посвящена пословица: "Солнце – на лето, зима – на мороз". Теперь день будет постепенно прибавляться, а ночь – сокращаться. По зимнему солнцестоянию судили о будущем урожае.

В XVI веке на Руси с днем зимнего солнцестояния был связан интересный обряд. К царю на поклон приходил звонарный староста московского собора, который отвечал за бой часов. Он докладывал, что отныне солнце повернуло на лето, день прибавляется, а ночь сокращается. За эту радостную весть царь жаловал старосту деньгами.

У древних славян в день зимнего солнцестояния праздновался языческий Новый год, он связывался с божеством Колядой. Главным атрибутом празднества был костер, изображающий и призывающий свет солнца, которое после самой долгой ночи в году должно было подниматься все выше и выше. Ритуальный новогодний пирог – каравай – по форме тоже напоминал солнце.

Европа и день зимнего солнцестояния

В Европе в эти дни начинался 12-дневный цикл языческих празднеств, посвященных зимнему солнцестоянию, знаменовавшему начало новой жизни и обновление природы.

В день зимнего солнцестояния в Шотландии был обычай запускать солнечное колесо – "cолнцеворот". Бочку обмазывали горящей смолой и пускали вниз по улице. Колесо – символ солнца, спицы колеса напоминали лучи, вращение спиц при движении делало колесо живым и похожим на светило.

Китайская зима

Зимнее солнцестояние раньше всех других сезонов было определено в Китае (в китайском календаре 24 сезона). В древнем Китае считали, что с этого времени поднимается мужская сила природы и начинается новый цикл. День зимнего солнцестояния считался счастливым днем, достойным празднования.

В этот день все – от императора до простолюдина – уходили в отпуск. Армия приводилась в состояние ожидания приказов, закрывались пограничные крепости и торговые лавки, люди ходили друг к другу в гости, дарили подарки. Китайцы приносили жертвоприношения богу Неба и предкам, а также ели кашу из фасоли и клейкого риса, чтобы обезопасить себя от злых духов и болезней. До сих пор день зимнего солнцестояния считается одним из традиционных китайских праздников.