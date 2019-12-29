Новый год без "Иронии судьбы": что смотрели в СССР, помимо культового фильма

В это трудно поверить, но было время, когда на Новый год по телевизору не показывали фильм Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!".

Для советских людей новогодняя телепрограмма не ассоциировалась с этой культовой картиной. Незыблемую позицию в новогодний прайм-тайм "Ирония судьбы" получила лишь 31 декабря 1989 года. Что же смотрели за праздничным столом жители Советского Союза?

Лев Рыжков, Sputnik

Безальтернативный "Голубой огонек"

Телевизионное вещание в СССР состояло всего из двух общесоюзных программ. В 1970-х и первой половине 80-х Первой программе доставались рейтинговые передачи: концерты, кинопоказы, праздничные выпуски популярных телепрограмм. По Второй программе на Новый год долгое время показывали концерты классической и народной музыки, вечера встреч передовиков производства, не самые популярные кинокартины.

До 1984 года в новогоднюю ночь, сразу после боя кремлевских курантов, телепередачи по Второй программе просто прекращались. И лишь 31 декабря 1988 года Вторая программа смогла оттянуть на себя значительную часть зрительской аудитории. Во-первых, помимо классики, в новогоднем концерте появились джазовые и эстрадные номера. Но сам по себе никакой концерт не перебил бы "Голубой огонек", не говоря уже о "Мелодиях и ритмах зарубежной эстрады". И тем не менее во многих советских домах переключатель каналов именно с 1988 на 1989 год был решительно перещелкнут на Вторую программу. В три часа утра началась прямая трансляция из Америки матча "Бостон брюинз" (США) и ЦСКА.

Уже через год, 31 декабря 1989 года, праздничное меню Второй программы стало полноценно конкурировать с Первой. В новогоднюю ночь показали сопоставимый по хронометражу праздничный концерт. Конкуренция усилилась в разы, поскольку в новогоднюю ночь вещала еще и Московская программа. Правда, показывали не концерт, а подборку популярных мультипликационных и художественных фильмов. Еще год спустя, 31 декабря 1990 года, новогоднее шоу представили уже четыре канала. В общесоюзную сетку телевещания добавилась Ленинградская программа.

Одна из многих

Таким образом, до 1988 года основным источником праздничного настроения для советских телезрителей в новогоднюю ночь оставалась одна-единственная телепрограмма. Именно на главном телеканале страны 1 января 1976 года показали "Иронию судьбы". Только 1 января ее посмотрело более 100 миллионов человек. Фильм Эльдара Рязанова произвел такой фурор, что показ повторили 7 января.

Но абсолютным новогодним хитом "Ирония судьбы" стала не сразу. Были годы, когда ее не показывали ни 31 декабря, ни 1 января. Второй раз в новогодний эфир комедия Эльдара Рязанова прорвалась почти восемь лет спустя – 31 декабря 1983 года. Показ состоялся по Второй программе. Третий раз на Новый год "Иронию судьбы" показали еще через шесть лет – 31 декабря 1989 года, и снова по Второй программе. С этой даты комедия Рязанова раз и навсегда завоевала прайм-таймы в новогоднем телеэфире.

В советское время существовал жанр праздничных двухсерийных телевизионных фильмов. Их появления ждали, и каждый год по телевизору, незадолго до новогодней ночи была премьера, которую ждала вся страна. В 1977 году такой премьерой были фильмы "Про Красную шапочку" и "Собака на сене". В 1978 – "Обыкновенное чудо" и "31 июня". И если фильм Марка Захарова "Обыкновенное чудо" прочно обосновался на телеэкранах, то фильму Леонида Квинихидзе по повести Джона Бойнтона Пристли ("31 июня") не повезло. Один из исполнителей главных ролей, артист балета Александр Годунов попросил убежища в США, и картина на семь лет легла на полку.

В ряду праздничных двухсерийных фильмов можно назвать "Тот самый Мюнхгаузен", "О бедном гусаре замолвите слово", "Чародеи", "Дом, который построил Свифт", "Формула любви", "Мэри Поппинс, до свидания!". И тем не менее новогодний олимп заняла именно "Ирония судьбы". Почему так произошло?

Дело в том, что на рубеже 80-90-х годов производство двухсерийных фильмов дало сбой. Стало ясно, что можно обойтись и старыми фильмами, не тратиться на производство новых картин. Дыры в праздничном эфире стали латать "Иронией судьбы". Так окрепла новогодняя традиция, которая стала формироваться в последние пару лет существования Советского Союза.

Зарубежная эстрада

Пользовались популярностью и новогодние выпуски эстрадно-развлекательной передачи ЦТ "Кабачок "13 стульев". Программу составляли скетчи из юмористических журналов социалистических стран – Польши, ГДР, Венгрии, Болгарии и советского журнала "Крокодил". Этот литературный материал компоновался советскими писателями-сатириками в сценарий, согласно которому действие передачи происходило в небольшом кафе польского города, куда после работы заходят отдохнуть и пообщаться работники некоего треста. Благодаря передаче можно было услышать песни исполнителей из стран соцлагеря. Правда, самих артистов не показывали. Под фонограмму рот открывали актеры "Кабачка".

"Кабачок "13 стульев" прекратил свое существование в октябре 1980 года в связи с обострением внутриполитической ситуации в Польше.

Еще одна культовая передача - "Мелодии и ритмы зарубежной эстрады". В новогоднюю ночь она выходила в три часа после 12. Тем не менее, ее появления ждали с нетерпением. Эта передача была еще одной возможностью узнать, что происходит в мире иностранной поп-музыки, в том числе и западной. Случалось и так, что все новогодние полуночники СССР радовались песням, которым на момент появления их на советском телевидении, было уже несколько лет. С началом перестройки "Мелодии и ритмы современной эстрады" прекратили свое существование.