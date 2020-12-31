Шторм в организме: почему медики не рекомендуют выпивать в период пандемии

Гастроэнтеролог Республиканской больницы Херсина Гулиа рассказала корреспонденту, почему нельзя выпивать в период пандемии коронавируса и какие последствия от принятия алкогольных напитков могут быть.

О том, почему распитие алкогольных напитков делает человеческий организм уязвимее к коронавирусной инфекции, что может произойти после принятия алкоголя во время курса лечения от этого недуга, как это может привести к самоуничтожению организма и помогает ли чача "сжечь" COVID-19, в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Шторм в организме

Праздничные столы, как правило, богаты не только на вкусные блюда, но и на ассортимент алкогольных напитков. Особое место, конечно же, в абхазском обществе занимают домашние вина, чача и шампанское. Многим не удается удержаться перед таким соблазном, и нередко распитие напитков плавно переходит в пьянку, что в период пандемии медики не рекомендуют.

Гастроэнтеролог Херсина Гулиа в нынешней обстановке посоветовала жителям страны быть осторожнее с алкоголем даже больше, чем раньше. По ее словам, алкоголь ослабляет иммунную систему организма и создает угрозу не только для "дегустатора", но и для окружающих его людей.

"Следует полностью отказаться от употребления любых алкогольных напитков. Такие ограничения нужны для поддержания иммунитета, который защищает нас от коронавирусной инфекции", - подчеркнула врач.

Употребления алкоголя людьми, переболевшими коронавирусом, может привести к образованиям в организме тромбов, что вызывает COVID-19. Спиртные напитки и даже легкое похмелье в разы увеличивает вероятность отрывов этих тромбов со всеми вытекающими из этого последствиями, вплоть до летального исхода.

Состояние уже заболевшего коронавирусом человека, который решил "опрокинуть" пару бокалов алкоголя, может серьезно ухудшиться. Помимо того, что любой алкоголь снижает защитные функции организма, он не совместим со многими препаратами, которые назначают врачи для лечения от этого вируса.

"Если в момент распития напитков у человека заболевание протекало в легкой форме, то после употребления оно может осложниться. Возможен цитокиновый шторм – это воспалительная реакция в организме, при которой уровень цитокинов в крови резко возрастает, что приводит к атаке иммунитета на клетки и ткани собственного организма", - предупредила Гулиа.

Говоря неврачебным языком, при цитокиновом шторме организм человека начинает уничтожать самого себя, что особенно опасно для людей пожилого возраста.

Врач также отметила, что алкоголь даже в малых дозах приводит к снижению уровня нутриентов (биологически активные элементы - прим.), в частности, витамина В12, который необходим для поддержания основных функций организма.

Мифы о чаче и рекомендации

Как только коронавирусная инфекция начала распространяться в мире, многие в Абхазии стали в шутку размышлять об "исцеляющих" свойствах чачи и о том, что этот поистине народный напиток способен "сжечь" любую заразу. Шутки шутками, но некоторые все еще в это верят, пусть и не до конца, и проводят профилактику чачей. Гулиа развеяла этот миф и не оставила ни единой надежды для "поклонников" этой "огненной воды".

"Чача ни в коей степени не защищает от COVID-19 и не может предотварить это заболевание", - констатировала она.

Если все же отказаться от употребления алкоголя в праздничные дни не удастся, Гулиа посоветовала тщательно выбирать напитки и учитывать, с какими блюдами их принимать.

"Изобретать велосипед не нужно. Красное вино сочетается с мясом, белое подается к рыбе. Если это все употреблять в умеренном количестве, то здоровому человеку особого вреда не принесет, но при этом нельзя забывать, что перебарщивать нельзя и смешивать алкоголь тоже", - сказала гастроэнтеролог.

Она также добавила, что в условиях пандемии особенно необходимо восполнять в организме дефицит витаминов и минералов, чаще гулять на свежем воздухе, есть свежие фрукты и овощи, принимать животные белки, ограничить употребление углеводов, отказаться от курения сигарет. По наблюдениям Херсины Гулиа, в период праздников количество пациентов с алкогольным отравлением, обратившихся в медучреждения, резко возрастает. Во многих случаях такой исход застолья приводит к обострению ряда заболеваний желудочно-кишечного тракта, и нередко таких пациентов приходится лечить как амбулаторно, так и стационарно.