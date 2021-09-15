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Врач объяснил, почему COVID-19 "бьет" по мозгу

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Sputnik Абхазия
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Снижение когнитивных способностей медики выявляют у значительного числа людей, перенесших коронавирусную инфекцию.

СУХУМ, 15 сен - Sputnik. У переболевшего коронавирусной инфекцией может хуже работать мозг из-за перемещения сосудов-"веточек" в голове, рассказал в интервью радио Sputnik врач-невролог, медицинский блогер Александр Будик. 

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По словам Будика, при COVID-19 и постковидном синдроме нарушается кровоснабжение важных частей головного мозга, в том числе за счет повышения вязкости крови. 

"У нас в голове сосуды идут к коре головного мозга, как веточки на дереве. Во время COVID-19 и сразу после него, при постковидном синдроме происходит изменение расположения этих сосудов. Есть теория, что нарушается адекватное кровоснабжение самых важных частей головного мозга", — объяснил врач.

Будик отметил, что необходимо обязательно обратиться к специалисту, возможно, неоднократно. Первое обследование после коронавируса покажет степень поражения когнитивных функций и позволит врачу назначить лечение.

Через некоторое время интеллект пациента может вернуться к прежнему уровню. Но специалист должен оценить динамику и убедиться, что человеку не стало хуже, считает эксперт.

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