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СМИ узнали о секретных привилегиях Facebook для некоторых пользователей

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Общество
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/society/20210919/1033235510/SMI-uznali-o-sekretnykh-privilegiyakh-Facebook-dlya-nekotorykh-polzovateley.html

В особый список привилегированных аккаунтов попало 5,8 миллионов пользователей, всего их у Facebook более трех миллиардов.

СУХУМ, 19 сен - Sputnik. Американская компания Facebook с помощью специальной системы отслеживает аккаунты известных людей, об этом пишет РБК со ссылкой на The Wall Street Journal.

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В распоряжение издания попали внутренние документы компании, из которых следует, что аккаунты некоторых пользователей не проходят обычную модерацию.

В список привилегированных пользователей входят примерно 5,8 миллионов человек. Это музыканты, политики, бизнесмены, спортсмены, журналисты.

Отмечается, что благодаря особым условиям, они могут нарушать правила, например, публиковать интимные фото или распространять дезинформацию. 

 

По данным газеты, специальная система XCheck изначально была создана, чтобы подвергать дополнительному контролю аккаунты известных личностей, их посты должны были мониторить более подготовленные модераторы.

"Для некоторых избранных членов нашего сообщества мы не обеспечиваем соблюдение наших политик и стандартов. В отличие от остальных, эти люди могут нарушать их без каких-либо последствий", — приводит цитату из внутренних отчетов Facebook The Wall Street Journal.

Однако, в действительно, система XCheck позволила известным людям публиковать все, что они хотят, практически без модерации.

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