Французский эксперт раскритиковал позицию МОК по российским спортсменам

СУХУМ, 7 фев — Sputnik. С самого начала решения в отношении российских спортсменов относительно участия в Олимпиаде были незаконными, заявил французский эксперт по вопросам допинга, глава общественной организации "Athletes For Transparency" Пьер Салле в интервью агентству Франция.

Тринадцать российских спортсменов и два тренера, которых ранее оправдал Спортивный арбитражный суд (CAS), решением Международного олимпийского комитета (МОК) не получат приглашения на Олимпийские игры 2018 года.

Салле раскритиковал позицию МОК, сделавшего по "российскому делу" ставку на коллективные санкции и противопоставившего себя правовым нормам. Вместе с тем по тем же самым причинам он защищает от коллективной травли и фигурантов новых разоблачений о массовом кровяном допинге среди спортсменов-лыжников (в том числе французских и российских). Чтобы выйти из порочного круга, по мнению Салле, нужны политические решения и юридические реформы.

"Сегодня в сфере допинга и борьбы с ним мы видим очень много эмоций, в то время как нужно сосредоточиться на правилах. И чем больше вы уделяете внимание правилам, тем больше вероятность того, что вынесете справедливое решение", — сказал эксперт.

С его точки зрения, в области борьбы против допинга право основывается на индивидуальном наказании, хотя каждый случай надо рассматривать в отдельности, так как коллективные санкции плохо прописаны. Салле заявил, что решение о санкциях в отношении ряда спортсменов не соответствует правовым нормам.

"С самого начало это дело (российских спортсменов. — Ред.)очень плохо вели, потому что различные инстанции, в частности МОК, отошли от правовых норм, в то время как следовало, наоборот, придерживаться права, внести изменения в правовые акты — на случай, если подобное повторится. В любом случае следовало применить индивидуальные санкции, а некоторые из них, как мы видим, индивидуальными не являются", — считает Салле.

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За несколько дней до начала зимних Олимпийских игр в Южной Корее появились секретные данные о невероятном размахе кровяного допинга среди спортсменов-лыжников, пишет The Times. Около трети медалей, включая 91 золотую, выигранные на олимпийских играх и чемпионатах мира с 2001 года, были получены спортсменами, результаты анализов которых вызывали подозрения.

Россия, которая была отстранена от Олимпиады, как отмечает издание, находится вверху списка "стран-мошенниц" (51 спортсмен, то есть 34 процента лыжников). Однако и Франция не отстает: 18 спортсменов, то есть 29 процентов лыжников.

Специалист по вопросам допинга полагает, что для точного решения нужно учесть множество элементов: начиная с того, где находился спортсмен, и заканчивая тем, какие лекарства он принимал.

"Сейчас необходима полная информация, и не нужно смешивать понятия, утверждая, что такие-то спортсмены принимали допинг. Неправильно навешивать ярлыки. Надо осторожнее относиться к информации", — сказал французский эксперт.

По мнению Салле, необходимо пересмотреть систему, которая находится на последнем издыхании. Эксперт недоволен тем, что в этой области принимаются политические решения.