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Сборная России по хоккею готовится к Олимпиаде-2018

Российская сборная по хоккею вышла в полуфинал ОИ-2018

© RUPTLY.
Спорт
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Темы:
Олимпиада-2018 в Пхенчхане (27)
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Встреча, состоявшаяся в среду в Канныне, завершилась со счетом 6:1 в пользу сборной России. Норвежцы смогли забить только одну шайбу.

СУХУМ, 21 фев — Sputnik. Российская сборная по хоккею с крупным счетом обыграла Норвежскую сборную в четвертьфинальном матче на Олимпиаде в Пхенчхане, сообщает РИА Новости.

Встреча Норвежской и Российской мужских команд завершилась со счетом 6:1 (3:0, 2:1, 1:0) в пользу россиян. В составе победителей шайбы забросили Михаил Григоренко (9-я минута), Никита Гусев (14, большинство), Вячеслав Войнов (20), Сергей Калинин (29, большинство), Никита Нестеров (34, большинство) и Иван Телегин (54).

Единственную шайбу у норвежцев смог забить Александр Бонсаксен (28).

В полуфинале, который состоится 23 февраля, российская сборная встретится со сборной Чехии.

 

Темы:
Олимпиада-2018 в Пхенчхане (27)



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