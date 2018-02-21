Российская сборная по хоккею вышла в полуфинал ОИ-2018

Встреча, состоявшаяся в среду в Канныне, завершилась со счетом 6:1 в пользу сборной России. Норвежцы смогли забить только одну шайбу.

СУХУМ, 21 фев — Sputnik. Российская сборная по хоккею с крупным счетом обыграла Норвежскую сборную в четвертьфинальном матче на Олимпиаде в Пхенчхане, сообщает РИА Новости.

Встреча Норвежской и Российской мужских команд завершилась со счетом 6:1 (3:0, 2:1, 1:0) в пользу россиян. В составе победителей шайбы забросили Михаил Григоренко (9-я минута), Никита Гусев (14, большинство), Вячеслав Войнов (20), Сергей Калинин (29, большинство), Никита Нестеров (34, большинство) и Иван Телегин (54).

Единственную шайбу у норвежцев смог забить Александр Бонсаксен (28).

В полуфинале, который состоится 23 февраля, российская сборная встретится со сборной Чехии.