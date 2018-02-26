Более 100 спортсменов приняли участие в турнире по каратэ в Очамчыре

На международном турнире по каратэ "Кекусинкай кубок Очамчиры", который прошел 25 февраля, первое место заняла команда Федерации каратэ кекусинкай Абхазии.

СУХУМ, 26 фев – Sputnik, Сария Кварацхелия. В Очамчыре состоялся международный турнир по каратэ "Кекусинкай кубок Очамчиры", посвященный памяти первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, об этом корреспонденту Sputnik сообщил президент Федерации каратэ кекусинкай Абхазии Виталий Читанава.

"В турнире принимали участие 8 команд и 112 спортсменов. Семь команд были из Абхазии и одна команда из Крыма. По итогам турнира первое место заняла команда Федерации каратэ Кекусинкай Абхазии, второе место команда из Очамчиры и третье – Агудзера", – констатировал он.

© Фото: Государственный комитет спорта Турнир по каратэ "Кекусинкай кубок Очамчиры"

Ежегодный международный турнир по карате "Кекусинкай кубок Очамчыры", посвященный памяти Первого Президента Республики Абхазия Владислава Ардзинба, проходит уже в третий раз. Организаторы турнира – Федерация каратэ кекусинкай Абхазии и отдел молодежи при администрации Очамчырского района.