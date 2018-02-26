19:23 26 Февраля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 7°C
Прямой эфир
Поиск
Турнир по каратэ Кекусинкай кубок Очамчиры

Более 100 спортсменов приняли участие в турнире по каратэ в Очамчыре

© Фото: Государственный комитет спорта
Спорт
Получить короткую ссылку
Темы:
Спортивная Абхазия (201)
6410

На международном турнире по каратэ "Кекусинкай кубок Очамчиры", который прошел 25 февраля, первое место заняла команда Федерации каратэ кекусинкай Абхазии.

СУХУМ, 26 фев – Sputnik, Сария Кварацхелия. В Очамчыре состоялся международный турнир по каратэ "Кекусинкай кубок Очамчиры", посвященный памяти первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, об этом корреспонденту Sputnik сообщил президент Федерации каратэ кекусинкай Абхазии Виталий Читанава.

"В турнире принимали участие 8 команд и 112 спортсменов. Семь команд были из Абхазии и одна команда из Крыма. По итогам турнира первое место заняла команда Федерации каратэ Кекусинкай Абхазии, второе место команда из Очамчиры и третье – Агудзера", – констатировал он.

Турнир по каратэ Кекусинкай кубок Очамчиры
© Фото: Государственный комитет спорта
Турнир по каратэ "Кекусинкай кубок Очамчиры"

Ежегодный международный турнир по карате "Кекусинкай кубок Очамчыры", посвященный памяти Первого Президента Республики Абхазия Владислава Ардзинба, проходит уже в третий раз. Организаторы турнира – Федерация каратэ кекусинкай Абхазии и отдел молодежи при администрации Очамчырского района.

Темы:
Спортивная Абхазия (201)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • АЛЬПИНИСТЫ МИНОБОРОНЫ РОССИИ И ЮОР ПОКОРИЛИ ПИК ВЛАДИКАВКАЗ
    На пике

    Военные альпинисты Министерства обороны России и Южной Осетии покорили пик Владикавказ к 100-летию со дня создания ГРУ.

  • Директор Института актуальной экономики Никита Исаев
    Под давлением

    Эксперт назвал причины давления на Россию и Азербайджан в преддверие президентских выборов в обеих странах.

  • Раскопки на территории школы в Ехегнадзоре
    Тут делали вино

    Найденная археологами недалеко от города Ехегнадзора средневековая давильня может стать очередным туристическим объектом в Армении.

  • Нурлан Сабуров
    Плохая шутка

    Комика из Казахстана Нурлана Сабурова раскритиковали после того, как он пожелал "сдохнуть" зрительнице во время выступления в российском Сургуте.

  • На пересечении улиц Абдрахманова и Токтогула столкнулись пассажирский микроавтоавтобус и легковое авто марки Subaru Forester
    Ради безопасности

    Правительство Кыргызстана принимает меры для повышения безопасности на дорогах – теперь за смерти и травмы при ДТП будут карать перевозчиков.

  • Борщевик Сосновского, архивное фото
    Зеленый враг

    Полностью искоренить борщевик Сосновского в Минске столичные власти обещают к 2025 году – борьба с опасным растением идет уже не первый год.

  • Денежные купюры
    Только для своих

    В Минфине Латвии посоветовали банкам перестать привлекать вклады иностранных клиентов: о том, зачем это делать – в материал Sputnik.

  • Витаутас Ландсбергис и Даля Грибаускайте на открытии мемориала в память о погибших 13 января 1991 года
    Президент и все, все, все

    Опубликован список сотрудников литовского КГБ, которые признались в сотрудничестве со спецслужбой - среди них и президент республики Даля Грибаускайте.

  • В Молдове изъяли наркотики стоимостью 5 миллионов евро
    Что за фрукт?

    В Молдове изъяли крупную партию наркотиков, спрятанных среди фруктов и овощей: стоимость контрабанды – пять миллионов евро. Что еще известно?

  • АЛЬПИНИСТЫ МИНОБОРОНЫ РОССИИ И ЮОР ПОКОРИЛИ ПИК ВЛАДИКАВКАЗ
    На пике

    Военные альпинисты Министерства обороны России и Южной Осетии покорили пик Владикавказ к 100-летию со дня создания ГРУ.

  • Директор Института актуальной экономики Никита Исаев
    Под давлением

    Эксперт назвал причины давления на Россию и Азербайджан в преддверие президентских выборов в обеих странах.

  • Раскопки на территории школы в Ехегнадзоре
    Тут делали вино

    Найденная археологами недалеко от города Ехегнадзора средневековая давильня может стать очередным туристическим объектом в Армении.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Архитектура Владивостока
На самом Дальнем Востоке: путешествие абхаза по России
Бои на подушках - профессиональный вид спорта в Японии
Разбить противника в пух: как в Японии проходят бои на подушках
Как приготовить имбирный коктейль для укрепления иммунитета
Коктейль, который избавит от простуды

Соцсети

Sputnikabkhazia