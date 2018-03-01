Адлейба и Чежия о "гладиаторских" боях: уже выбрали тактику

СУХУМ, 1 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Боксеры из Абхазии Игорь Адлейба и Батал Чежия активно готовятся к предстоящим боям и уже выбрали свою тактику, об этом молодые спортсмены рассказали корреспонденту Sputnik в четверг 1 марта.

"Это будет матч реванш с российским боксером Игорем Яценко, которого я победил техническим нокаутом в Магасе. Наверняка, соперник будет менять свой стиль боя, мы тоже избрали новую тактику", — поделился Игорь Адлейба и добавил, что на этот раз он планирует не завершать бой так быстро и хочет проверить себя на выносливость.

Батал Чежия, который тоже будет биться на Международном вечере профессионального бокса "Гладиатор" в Анапе признался, что внимательно изучает стратегию и привычки своего соперника из Дагестана Мурада Далахаева по видеосъемкам в интернете.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код предоставлено Баталом Чежия и Игорем Адлейба Тренировки Батала Чежия и Игоря Адлейба

"Мне еще не доводилось встречаться на ринге с Далахаевым, и мы с тренером сейчас изучаем его бои в интернете, выбираем более удобную стратегию, чтобы победить. Готовимся вместе с Игорем Адлейба у одного тренера – Владимира Акатова", — рассказал Чежия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Боксер Батал Чежия о самом значимом поединке 2017 года: бой в Абхазии

Чежия прокомментировал информацию о том, что он вышел из Федерации профессионального бокса Абхазии. По его словам, контракт с этой федерацией истек в январе 2018 года, и после этого в его адрес никаких предложений от них не поступало.

"Я, как и раньше, представляю Абхазию, но на этот раз буду выступать не от Федерации профессионального бокса республики, с которой у нас закончился контракт в январе. Новых предложений пока нет, а мне надо идти дальше. Финансовую помощь в предстоящем бое в Анапе мне оказали другие люди", — отметил Батал Чежия.

Игорь Адлейба — многократный чемпион Абхазии, победитель различных международных турниров по боксу в Российской Федерации. Обладатель Кубка мира по кикбоксингу (фул контакт), мастер спорта Республики Абхазия по боксу, кандидат мастера спорта РФ.

Боксер из Абхазии Батал Чежия в течение 2017 года победил в боксерском шоу "Гладиаторы ринга" в Анапе, одержал победу в рейтинговом бою на вечере профессионального бокса в Ростове-на-Дону, стал обладателем титула чемпиона СНГ и славянских стран по версии журнала "Про Бокс". В конце 2017 года Чежия победил камерунца Даниела Нигатой в полупрофессиональном бою в Москве.