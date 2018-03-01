21:37 01 Марта 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 5°C
Прямой эфир
Поиск
Батал Чежия

Адлейба и Чежия о "гладиаторских" боях: уже выбрали тактику

© Фото: предоставлено Баталом Чежия
Спорт
Получить короткую ссылку
Темы:
Спортивная Абхазия (202)
2420

Международный вечер профессионального бокса "Гладиатор", в котором примут участие боксеры из Абхазии Игорь Адлейба и Батал Чежия, пройдет 17 марта в Анапе.

СУХУМ, 1 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Боксеры из Абхазии Игорь Адлейба и Батал Чежия активно готовятся к предстоящим боям и уже выбрали свою тактику, об этом молодые спортсмены рассказали корреспонденту Sputnik в четверг 1 марта.

"Это будет матч реванш с российским боксером Игорем Яценко, которого я победил техническим нокаутом в Магасе. Наверняка, соперник будет менять свой стиль боя, мы тоже избрали новую тактику", — поделился Игорь Адлейба и добавил, что на этот раз он планирует не завершать бой так быстро и хочет проверить себя на выносливость. 

Батал Чежия, который тоже будет биться на Международном вечере профессионального бокса "Гладиатор" в Анапе признался, что внимательно изучает стратегию и привычки своего соперника из Дагестана Мурада Далахаева по видеосъемкам в интернете. 

Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
предоставлено Баталом Чежия и Игорем Адлейба
Тренировки Батала Чежия и Игоря Адлейба

"Мне еще не доводилось встречаться на ринге с Далахаевым, и мы с тренером сейчас изучаем его бои в интернете, выбираем более удобную стратегию, чтобы победить. Готовимся вместе с Игорем Адлейба у одного тренера – Владимира Акатова", — рассказал Чежия.

Пресс-конференция о победе Батала Чежия в рейтинговом турнире Гладиаторы ринга в Анапе
© Sputnik / Томас Тхайцук
Боксер Батал Чежия о самом значимом поединке 2017 года: бой в Абхазии

Чежия прокомментировал информацию о том, что он вышел из Федерации профессионального бокса Абхазии. По его словам, контракт с этой федерацией истек в январе 2018 года, и после этого в его адрес никаких предложений от них не поступало. 

"Я, как и раньше, представляю Абхазию, но на этот раз буду выступать не от Федерации профессионального бокса республики, с которой у нас закончился контракт в январе. Новых предложений пока нет, а мне надо идти дальше. Финансовую помощь в предстоящем бое в Анапе мне оказали другие люди", — отметил Батал Чежия.

Игорь Адлейба — многократный чемпион Абхазии, победитель различных международных турниров по боксу в Российской Федерации. Обладатель Кубка мира по кикбоксингу (фул контакт), мастер спорта Республики Абхазия по боксу, кандидат мастера спорта РФ.

Боксер из Абхазии Батал Чежия в течение 2017 года победил в боксерском шоу "Гладиаторы ринга" в Анапе, одержал победу в рейтинговом бою на вечере профессионального бокса в Ростове-на-Дону, стал обладателем титула чемпиона СНГ и славянских стран по версии журнала "Про Бокс". В конце 2017 года Чежия победил  камерунца Даниела Нигатой в полупрофессиональном бою в Москве.

Темы:
Спортивная Абхазия (202)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Ансамбль народной песни Уацамонга выпустил свой первый альбом
    Родные голоса

    Народные песни североосетинского ансамбля "Уацамонгæ" появились в интернет-магазине iTunes.

  • Музей азербайджанского ковра в Баку
    Примерный музей

    Азербайджанский музей ковра удостоили престижной международной премии "Лучший опыт" и поставили в пример другим мировым выставкам.

  • Рудники золота
    Не о том речь

    Кандидат в президенты Армении Армен Саркисян отказался говорить о своем отношении к Амулсарскому золоторудному месторождению.

  • Силуэт мужчины с костылем
    Минюст - "воскреситель"

    Министерство юстиции Казахстана "воскресило" пенсионера, который пять лет числился "умершим" в государственной базе данных физлиц.

  • Оружие. Архивное фото
    Торговцы смертью

    В США задержаны два гражданина Кыргызстана, которые пытались отправить более сотни единиц огнестрельного оружия в Чечню.

  • Акция Георгиевская ленточка в Казани
    Запрет на символ

    Сотрудники Госпогранслужбы Украины задержали гражданина Беларуси, у которого в машине висела георгиевская лента – ему грозит крупный штраф.

  • Акция в защиту русских школ у здания Сейма, 8 февраля 2018 года
    "Похороны демократии"

    Латвийский сейм отклонил петицию за сохранение билингвального образования в школах – правозащитники уже назвали это "похоронами демократии".

  • Вид на Игналинскую АЭС, 18 декабря 2009 года
    Сомнительная стратегия

    В Литве не хотят допускать подконтрольную "Росатому компанию к демонтажу ИАЭС под предлогом "защиты стратегического объекта".

  • Корнелиу Чуря
    Визит с подтекстом

    Политолог объяснил, почему президенту Молдавии Игорю Додону стоит совершить рабочий визит в США, и чего ждать от этой поездки.

  • Ансамбль народной песни Уацамонга выпустил свой первый альбом
    Родные голоса

    Народные песни североосетинского ансамбля "Уацамонгæ" появились в интернет-магазине iTunes.

  • Музей азербайджанского ковра в Баку
    Примерный музей

    Азербайджанский музей ковра удостоили престижной международной премии "Лучший опыт" и поставили в пример другим мировым выставкам.

  • Рудники золота
    Не о том речь

    Кандидат в президенты Армении Армен Саркисян отказался говорить о своем отношении к Амулсарскому золоторудному месторождению.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Сбор мимозы
Желтое золото абхазской Ривьеры
Желтый символ 8 марта: как в Абхазии собирают мимозу
Желтый символ 8 марта: как в Абхазии собирают мимозу
Как получить потребительский кредит
Кредит от Сбербанка Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia