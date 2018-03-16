Седьмое золото России на Паралимпиаде принесла биатлонистка Миленина

Россиянка Екатерина Румянцева выиграла серебро, ее соотечественница Наталья Братюк заняла в пятничной гонке шестое место (43.07,9; 2 промаха). Юлия Михеева финишировала 8-й (45.39,5; 2 промаха).

СУХУМ, 16 мар – Sputnik. Российская биатлонистка Анна Миленина завоевала седьмое золото Паралимпийских игр в карьере и седьмое золото для сборной России, одержав в пятницу победу в биатлонной гонке на 12,5 км среди стоячих спортсменок в Пхенчхане, сообщает Р-Спорт.

Миленина финишировала с результатом 38 минут и 56,8 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах. Румянцева, трехкратная чемпионка Пхенчхана, стала второй (39.00,6; 2 промаха). Бронзу завоевала канадка Бриттани Худак (41.20,7; без промахов).