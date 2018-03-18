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Паралимпиада 2018. Церемония награждения. Седьмой день

Россия заняла второе место в медальном зачете на Паралимпиаде-2018

© Sputnik. Григорий Сысоев
Спорт
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В общей сложности в Пхенчхане российские спортсмены, выступавшие на Играх в нейтральном статусе, завоевали 24 медали.

СУХУМ, 18 мар — Sputnik. Российские спортсмены принесли сборной второе место в медальном зачете зимних Паралимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане, сообщает Р-Спорт.

Города Мира. Пхенчхан
© Sputnik. Рамиль Ситдиков
Паралимпиада в Пхенчхане пройдет без флага России

В заключительный соревновательный день на Играх было разыграно шесть комплектов наград. Российские спортсмены претендовали на медали в четырех видах воскресной программы, но не смогли занять призовые места.

В общей сложности в Пхенчхане российские спортсмены, выступавшие на Играх в нейтральном статусе, завоевали 24 медали, восемь из которых высшего достоинства.

Также российские спортсмены завоевали десять серебряных и шесть бронзовых наград Паралимпиады.

"Наши спортсмены очень хорошо выступили на Паралимпийских играх в Корее и подтвердили свой высокий спортивный класс — на уровне высших спортивных достижений в мире. И подтвердили, что даже в таком усеченном составе, в который не вошли наши сильнейшие мужчины-лыжники и биатлонисты, мы можем на равных конкурировать с сильнейшими командами мира", — сказал первый вице-президент ПКР Павел Рожков.

Первыми в медальном зачете стали представители США, выигравшие 13 золотых, 15 серебряных и 8 бронзовых медалей. Третьими стали канадцы, в активе которых 8 золотых, 4 серебряных и 16 бронзовых наград.

Церемония закрытия Паралимпийских игр в Пхенчхане пройдет в воскресенье и начнется в 14:00 мск.

Допуском россиян до Паралимпиады в Пхенчхане занималась специально созданная комиссия, которая оценивала каждого претендента на участие в Играх. В итоге допущены были всего 36 человек, но даже в таком составе россияне смогли выйти в тройку сильнейших команд.




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