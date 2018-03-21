Чемпионат любителей: новый формат игры в футбол введен в Абхазии

Все игры республиканского чемпионата по любительскому футболу проходят на стадионе имени Варлама Лакрба в Сухуме, по понедельникам и вторникам с 20 до 23 часов.

СУХУМ, 21 мар – Sputnik. В Абхазии впервые проходит республиканский чемпионат по любительскому футболу, в котором принимают участие 18 команд из всех районов страны. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал директор футбольной Лиги Абхазии Виталий Федоренко.

В любительской футбольной лиге играют команды по восемь человек, а не как в профессиональном футболе — одиннадцать на одиннадцать. Чемпионат стартовал 19 марта и будет проходить до осени.

"В Абхазии очень много любителей футбола, и они играют на футбольных мини-площадках, которые построены в стране. Федерация футбола Абхазии приняла решение развивать футбол в массах, поэтому организовали любительскую футбольную лигу, чтобы привлечь все больше любителей футбола", — сказал Федоренко.

Все игры Республиканского чемпионата по любительскому футболу, проводятся на стадионе имени Варлама Лакрба в Сухуме.

Интервью Виталия Федоренко слушайте здесь>>

"Игры начинаются с восьми вечера и до одиннадцати. Связано с тем, что люди работают, во-вторых, проходят тренировки детей на этом же стадионе. Чтобы не мешать, игры проводиться будут вечерами в понедельник и вторник, — сказал он. — В положении прописали, чтобы каждая команда имела свою форму. Очень хорошие игры прошли. Этот новый формат для футболистов, многие не знают тактику. Со временем, когда освоятся, интереснее все будет проходить. Каждую неделю проходит тур, он состоит из двух игровых дней".

© Фото: предоставлено Мерабом Квеквескири Кварацхелия: около 800 детей занимаются футболом в Абхазии

Федоренко заметил, что и после начала чемпионата любители футбола интересуются, как попасть на турнир.

"Все команды сформированы уже. Игры начались. Записываться можно на следующий турнир. Хотим качественно провести мероприятие и в дальнейшем сделать в два этапа чемпионат – первый и второй круг – осень и весна. В первой — сильнее ребята, во второй – чуть слабее – на вылет. Кто займет первое-второе место, будут переходить в первую лигу", — пояснил директор футбольной Лиги Абхазии Виталий Федоренко.

Федоренко сообщил, что также планируется в дальнейшем победителей чемпионата по любительскому футболу отправить на Межконтинентальную лигу, которая проходит один раз в год в Москве.

"Там собирают команды со всего континента, приезжают очень много разных команд. Нашу Федерацию уже приглашали, но мы пока не готовы были в этом формате участвовать. Постепенно хотим выйти на этот уровень, для этого все и проводится. Я думаю, нас все участники поймут, и это будет развиваться", — сказал Федоренко.

Игры республиканского чемпионата по любительскому футболу проводятся на стадионе имени Варлама Лакрба в Сухуме по понедельникам и вторникам с 20 до 23 часов.