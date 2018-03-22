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Детская команда ФК Рица

"Рица" взяла "бронзу" футбольного турнира в Сочи

© Фото: предоставлено Гочей Цулая
Спорт
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Всероссийский футбольный турнир HOPES CUP "Весенний Кубок SOCHI 2018" проходил с 17 по 22 марта.

СУХУМ, 22 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Детская футбольная команда "Рица" из Гудауты стала бронзовым призером всероссийского футбольного турнира HOPES CUP "Весенний кубок SOCHI 2018", сообщил Sputnik тренер команды Гоча Цулая.

"Мы второй раз участвуем в этом турнире, впервые принимали участие в прошлом году, тогда заняли четвертое место", — сообщил наставник "Рицы".

Согласно правилам турнира, в каждой группе было по четыре команды. В групповом раунде футболисты из Гудауты сыграли три игры, из них было одержано две победы над командой "Химки" из Москвы со счетом 1:0 и футболистами "ДЮСШ-2" Батайска со счетом 2:0. В матче со "Спартаком-Алания" абхазская команда уступила, забив один мяч и пропустив три.

Детская команда ФК Рица
© Фото: предоставлено Гочей Цулая
Детская команда ФК "Рица"

 

Две победы дали возможность выйти из группы Гудаутской "Рице". В четвертьфинале абхазские спортсмены встречались со "Спартаком" из Нальчика. Основное время не выявило победителей – 0:0, а в серии пенальти "Рица" оказалась точнее — пять забитых при четырех пропущенных мячах.

В полуфинале абхазским игрокам предстояло сразиться с Московским "Динамо".

Детская команда ФК Рица
© Фото: предоставлено Гочей Цулая
Детская команда ФК "Рица"

"Это очень хорошая команда, динамовцы играли просто нереально, мы крупно уступили со счетом 7:1", — сказал тренер.

В матче за третье место "Рица" снова встречалась с футболистами "Спартака-Алания", и на сей раз счет был 3:1, но уже в пользу футболистов из Абхазии. Всего в турнире приняло участие 12 команд.

Детская команда ФК Рица
© Фото: предоставлено Гочей Цулая
Детская команда ФК "Рица"



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