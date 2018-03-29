Боксер Игорь Адлейба поборется за выход в турнир Южного федерального округа

Чемпионат Краснодарского края по любительскому боксу, в котором принимает участие Игорь Адлейба, пройдет с 28 по 31 марта.

СУХУМ, 29 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазский боксер Игорь Адлейба принимает участие в Чемпионате Краснодарского края по любительскому боксу. Об этом Sputnik сообщил сам спортсмен.

Согласно правилам любительского бокса, встречи состоят из трех раундов.

"Первый бой у меня был с Магамедом Казиевым, все три раунда провели на ринге, и судьи единогласно отдали мне победу. Завтра я отдыхаю", — сказал боксер.

Победа в турнире дает возможность отобраться Игорю Адлейба на турнир Южного федерального округа.

"Победа в ЮФО даст возможность завоевать путевку на Чемпионат России и присвоение звания мастера спорта. Главная задача — выполнить норматив по мастеру спорта", — заметил он.

30 марта Игорь Адлейба встретится со следующим соперником в рамках Чемпионата Краснодарского края, им станет Вадим Джумаев.

Игорь Адлейба — многократный чемпион Абхазии, победитель различных международных турниров по боксу в Российской Федерации. Обладатель Кубка мира по кикбоксингу (фул контакт), мастер спорта Республики Абхазия по боксу, кандидат в мастера спорта РФ.