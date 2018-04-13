Крути педали: в Сухуме обсудили развитие велоспорта в Абхазии

Заседание Федерации велоспорта Республики Абхазия, председателем которой был избран Вахтанг Пипия, прошло в Сухуме в пятницу 13 апреля.

СУХУМ, 13 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Развитие велоспорта Абхазии обсудили на заседании Федерации велоспорта республики в пятницу 13 апреля.

"Мы определили для себя сделать упор на развитие таких направлений в велоспорте страны, как шоссейный велоспорт, горный, велокросс и туризм. Также мы должны создать детско-юношескую базу велоспорта и для этого нам, в первую очередь, нужно оснастить всем необходимым саму базу и тренеров", — сказал новый председатель Федерации велоспорта Абхазии Вахтанг Пипия.

Так как это общественная организация, добавил он, Федерация велоспорта не полагается на помощь со стороны государства, на ее развитие планируется привлечь спонсорские средства.

© Sputnik / Томас Тхайцук Велосипедист из Абхазии вышел на финишную прямую пробега Сухум-Москва

У федерации уже налажены контакты с Федерацией велоспорта России, что в будущем позволит абхазским спортсменам выйти и на европейский уровень. Также в планах начать диалог с Международным олимпийским комитетом.

Любитель велоспорта, гендиректор компании "Абхазхлеб" Нугзар Агрба считает, что в республике необходимо вести активную пропаганду этого вида спорта.

"Велоспорт самый удобный вид спорта, особенно, в Сухуме. Это сумасшествие отказываться от такого вида спорта у нас и ездить на автомобилях. Правда, у нас опасно перемещаться на велосипеде по городу. Это я знаю по примеру своих внуков. Единственный выход, кататься по набережной", — сказал Агрба.

Мастер спорта СССР Рустам Сулейман-Оглы признался, что его любимый вид велоспорта –шоссейный и, по его мнению, именно с него надо начать работу. Упор нужно делать на школьников в возрасте от 12 лет.

Сулейман-Оглы добавил, что многие жители Абхазии, особенно представители молодого поколения, с удовольствием занимались бы велоспортом, если для них были бы созданы условия.

© Sputnik Томас Тхайцук Велосипедисты из Беларуси тренируются в Абхазии

Помощник руководителя представительства Россотрудничества в Абхазии Евгений Павлов подчеркнул, что велоспорт в Абхазии пока не столь развит, но он не чужд жителям республики, так как ежегодно в Сухуме проводятся соревнования.

"Из ближайших мероприятий у нас запланирован велопробег, ставший уже традиционным, "Спасибо за победу!", посвященный Дню победы в Великой Отечественной войне. Маршрут из Сухума в Гулрыпш. По дороге мы обязательно заезжаем на братскую могилу, погибших людей в Отечественной войне народа Абхазии. Это воспитательная часть для детей тоже очень важная", — отметил Павлов.

Президент Федерации триатлона Абхазии, руководитель и тренер клуба "Спорт Апсны" Борис Барциц назвал инициативу Вахтанга Пипия объединить усилия в развитии спорта в стране своевременной и необходимой. Он пообещал оказывать поддержку в проведении и организации этих спортивных событий в стране.

"В прошлом году у нас в Абхазии состоялись международные соревнования по триатлону и, скорее всего, в октябре этого года я попрошу наших коллег из Федерации триатлона России включить в одну из дисциплин велозаезд. Пусть это будет любительский уровень, но это станет одним из первых шагов", — поделился планами Барциц.

Подходящим местом для создания площадки по велоспорту мастер спорта СССР Виктор Абрагимов видит Республиканский стадион. Одним из удобных и безопасных участков для заездов он назвал дорогу от Бабушеры до аэропорта.