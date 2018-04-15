СМИ: арбитр матча "Реал"-"Ювентус" получает угрозы

Полиция начала расследование по факту получения угроз в соцсетях судьей Майклом Оливером и его супругой. Кроме того, полицейские изучают сообщения о том, что недовольные болельщики стучали в дверь дома Оливеров и выкрикивали оскорбления.

СУХУМ, 15 апр — Sputnik. Главный арбитр матча между мадридским "Реалом" и туринским "Ювентусом" англичанин Майкл Оливер и его супруга получают угрозы в свой адрес в связи с эпизодом, который произошел на последних минутах игры в 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов, сообщает Р-Спорт со сссылкой на Football Italia.

Как отмечает портал, судья не зарегистрирован в социальных сетях, поэтому болельщики оставляют сообщения с угрозами, в том числе смертельными, на странице жены Оливера Люси в Twitter. После игры номер телефона Люси, которая также работает футбольным арбитром, появился в социальных сетях, что привело к появлению оскорбительных сообщений, отмечает Би-би-си, сейчас номер деактивирован.

"Реал" в среду проиграл дома "Ювентусу" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов со счетом 1:3, но по сумме двух встреч (первый матч — 3:0) пробился в полуфинал. Единственный гол в ответном матче, который и вывел мадридцев в следующую стадию турнира, был забит с пенальти, который Оливер назначил в компенсированное ко второму тайму время. В эпизоде с 11-метровым британский судья удалил за споры голкипера и капитана туринцев Джанлуиджи Буффона.