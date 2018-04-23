17:37 23 Апреля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 11°C
Прямой эфир
Поиск
Абхазские каратисты

Полдюжины золота: абхазские каратисты отличились на чемпионате в Ростове

© Фото : Демис Адлейба
Спорт
Получить короткую ссылку
11010

Однодневный турнир, в котором участвовали спортсмены из Абхазии, прошел в Ростове-на-Дону 21 апреля.

СУХУМ, 23 апр – Sputnik, Сария Кварацхелия. Шесть золотых медалей завоевали абхазские спортсмены на Открытом чемпионате Ростовской области по косики каратэ, рассказал корреспонденту Sputnik президент Федерации косики каратэ Абхазии Демис Адлейба.

"Первое место заняли Дмитрий Адлейба, Тимур Бутба, Эрик Ходжоян, Артур Ходжоян, София Авидзба, Самир Хварцкия", – констатировал он.

Абхазские спортсмены также завоевали два серебра и бронзу.

"В целом из Абхазии на чемпионате участвовали 11 спортсменов, из них еще двое — Мария Хупория и Сария Хупория – заняли вторые места и один – Нарт Арсалия – третье место. Как тренер, я доволен результатом", – добавил Адлейба.

На ежегодном открытом чемпионате Ростовской области по косики каратэ выступили более 500 спортсменов. Абхазские каратисты впервые приняли участие в этом турнире.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Артиллерийские учения
    Небоевое ранение

    В ходе учений в Северной Осетии двое военнослужащих были ранены взрывом мины. Специалисты Минобороны устанавливают обстоятельства ЧП.

  • Извержение грязевого вулкана Торагай в Гарадагском районе Баку, 22 апреля 2018 года
    Жизнь на вулкане

    В результате извержения вулкана в Баку столб огня и дыма поднялся на полкилометра. Sputnik – о том, что происходит сейчас.

  • Президент Армении Серж Саргсян
    Я ухожу!

    Премьер-министр Армении Серж Саргсян ушел в отставку после многодневных акций протеста в Ереване и других городах страны.

  • Банковские сейфы
    Под горячую руку

    Санкции США против российских бизнесменов подстегнули отток средств из Латвии, банковская система которой и без того пошатнулась, пишет Bloomberg.

  • Вильнюс, вид Старого города
    Разделенная Литва

    Пока Вильнюс процветает, провинция приходит в упадок – Департамент статистики опубликовал показатели по регионам.

  • Ликий Юрий
    "Роскошный" налог

    Директор Государственной налоговой службы Молдовы рассказал, как действует налог на роскошь и сколько ежегодно приносит казне.

  • Артиллерийские учения
    Небоевое ранение

    В ходе учений в Северной Осетии двое военнослужащих были ранены взрывом мины. Специалисты Минобороны устанавливают обстоятельства ЧП.

  • Извержение грязевого вулкана Торагай в Гарадагском районе Баку, 22 апреля 2018 года
    Жизнь на вулкане

    В результате извержения вулкана в Баку столб огня и дыма поднялся на полкилометра. Sputnik – о том, что происходит сейчас.

  • Президент Армении Серж Саргсян
    Я ухожу!

    Премьер-министр Армении Серж Саргсян ушел в отставку после многодневных акций протеста в Ереване и других городах страны.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Этап чемпионата мира Red Bull Air Race в Каннах
На Урале восстановили многобашенный банк Т-35
Уральские реставраторы восстановили танк Т-35
История мячей ЧМ по футболу
Как менялся мяч ЧМ по футболу

Соцсети

Sputnikabkhazia