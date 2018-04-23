Полдюжины золота: абхазские каратисты отличились на чемпионате в Ростове

Однодневный турнир, в котором участвовали спортсмены из Абхазии, прошел в Ростове-на-Дону 21 апреля.

СУХУМ, 23 апр – Sputnik, Сария Кварацхелия. Шесть золотых медалей завоевали абхазские спортсмены на Открытом чемпионате Ростовской области по косики каратэ, рассказал корреспонденту Sputnik президент Федерации косики каратэ Абхазии Демис Адлейба.

"Первое место заняли Дмитрий Адлейба, Тимур Бутба, Эрик Ходжоян, Артур Ходжоян, София Авидзба, Самир Хварцкия", – констатировал он.

Абхазские спортсмены также завоевали два серебра и бронзу.

"В целом из Абхазии на чемпионате участвовали 11 спортсменов, из них еще двое — Мария Хупория и Сария Хупория – заняли вторые места и один – Нарт Арсалия – третье место. Как тренер, я доволен результатом", – добавил Адлейба.

На ежегодном открытом чемпионате Ростовской области по косики каратэ выступили более 500 спортсменов. Абхазские каратисты впервые приняли участие в этом турнире.