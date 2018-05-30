Одиннадцать первых: абхазские боксеры успешно выступили в Адлере

Международный турнир по боксу, посвященный памяти Героя Советского Союза Мартироса Нагуляна, прошел в Адлере с 23 по 30 мая.

СУХУМ, 30 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Боксеры из Абхазии заняли одиннадцать первых мест на Международном турнире по боксу, посвященном памяти Героя Советского Союза Мартироса Нагуляна. Об этом Sputnik сообщил президент Федерации профессионального бокса Абхазии Алик Карди оглы.

Помимо золотых медалей, абхазские спортсмены выиграли шесть серебряных медалей и одну бронзовую.

"Турнир для нас прошел очень успешно, мы выставили две команды, это первые номера из сборной команды и вторые номера. Турнир был очень хороший, приехало много участников из различных городов Российской Федерации. У нас практически все первые номера стали победителями, и вторые номера также успешно выступили", — подчеркнул Алик Карди оглы.

Кроме того, президент Федерации профессионального бокса Абхазии отметил хорошую организацию турнира и отметил, что абхазские спортсмены ежегодно принимают в нем участие и показывают хорошие результаты.

От Республик Абхазия принимали участие воспитанники Республиканской Детской юношеской школы бокса, борьбы и тяжелой атлетики.

Международный турнир по боксу, посвященный памяти Героя Советского Союза М. К. Нагуляна, проводился среди всех возрастов. В турнире принимало участие более 250 спортсменов.