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Сборная Абхазии по футболу в аэропорту Лондона

Сборная Абхазии по футболу прилетела в Лондон для участия в ЧМ ConIFA-2018

© Facebook/Федерация Футбола Абхазии
Спорт
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Чемпионат мира по футболу по версии ConIFA (Конфедерация независимых футбольных ассоциаций) стартует в Лондоне 31 мая 2018 года.

СУХУМ, 30 мая – Sputnik. Сборная Абхазии по футболу прилетела в Лондон, где 31 мая откроется Чемпионат мира по футболу по версии ConIFA, сообщается на странице Федерации футбола Абхазии в социальной сети Facebook.

Сборная Абхазии по футболу будет играть в одной группе с командами Тибета, Карпаталии и Северного Кипра. Свою первую игру абхазские футболисты проведут 31 мая со сборной Тибета.

Конфедерация независимых футбольных ассоциаций ConIFA, основанная 7 июня 2013 года, объединяет сборные по футболу, официально не входящие в состав FIFA. Она насчитывает более 40 команд. Чемпионат мира проводится каждые два года, нынешний турнир — третий. В 2014 году он проводился в Швеции, в 2016 — в Абхазии, сборная которой в итоге заняла первое место. В чемпионате, который по решению федерации пройдет в Лондоне с 31 мая по 9 июня, будут участвовать 16 команд.

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пресс-служба Федерации футбола Абхазии
Сборная Абхазии по футболу прилетела в Лондон

Лица сборной Абхазии на чемпионате мира ConIFA-2018>>




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