Пока все по сценарию: сборная Абхазии готова ко второй игре в Лондоне

В Лондоне стартовал Чемпионат мира по футболу по версии ConIFA, свою первую встречу 31 мая абхазская сборная провела со сборной Тибета. В субботу 2 июня сборная Абхазии встретится с Карпаталией.

СУХУМ, 1 июн – Sputnik, Анжелика Бения. После первой победной игры в группе на Чемпионате мира по футболу по версии ConIFA футболисты поделились впечатлениями и ожиданиями от мундиаля.

В четверг 31 мая сборная Абхазии провела первую встречу с Тибетом на стадионе "Enfield Town FC". Матч закончился со счетом 3:0 в пользу абхазских футболистов.

© Фото : Д. Пагава Сборная Абхазии одержала первую победу в Лондоне

Первая игра абхазов была самой важной, отметил капитан сборной Абхазии Шабат Логуа.

"Команда сборной Тибета была для нас загадкой. Мы не знали, на что способны эти ребята, в какой футбол они играют. Мы вышли играть первым номером, выполняли установку тренера, и это принесло нам очень важные три очка", – сказал капитан команды.

В субботу 2 июня сборная Абхазии встретится с Карпаталией, а в воскресенье соперниками футболистов из Абхазии будут северные киприоты. У сборной Абхазии на этом чемпионате есть все шансы на победу, уверен полузащитник Шабат Логуа.

"Сборная Карпаталии – хороший соперник. Команда очень организованная, играет в обороне. Нас ждет нелегкий матч, но мы к нему готовы. Настрой у команды боевой. Все понимают, что мы приехали побеждать. У нас есть все шансы на победу. Мы приложим к этому все усилия", – добавил Шабат Логуа.

© Фото : Русик Шония Сборная Абхазии по футболу

Сборная Карпаталии представляет венгерскую диаспору Украины. Также нужно отметить, что Карпаталия не должна была участвовать в мундиале, однако другие венгры (Фельвидек) отказались от участия, а карпатские венгры стояли первыми на замену.

На Евро-2017 Карпаталия финишировал пятой. Результаты: только один пропущенный мяч от Северного Кипра, ничья с абхазами – 2:2, и победа над сборной Эллан Ваннин.

В составе соперников, кроме вратарей, футболисты, заявленные за венгерские клубы, от первого до четвертого дивизиона. Много игроков с опытом не только венгерской премьер-лиги, но и зарубежных чемпионатов.

Не только футбол играем 😝 Публикация от zZz (@logua_sh) 1 Июн 2018 в 7:22 PDT

Нападающий сборной Абхазии Руслан Шония отметил, что следующие соперники в группе – знакомые сборной Абхазии команды.

"Сейчас мы восстанавливаемся и настраиваемся. Как правило, первые матчи всегда даются нелегко, независимо от соперников. И вообще, слабых соперников на чемпионате мира не бывает. Если говорить о первой игре, мы долго привыкали к полю, к мячу, газон был очень быстрый. Ребята справились, адаптировались и показали хорошую игру. Следующих соперников знаем, хорошие, достойные команды", – отметил нападающий сборной Абхазии.

Делясь впечатлениями о первой игре, полузащитник сборной Абхазии Лаша Когония добавил, что у команды была восстановительная тренировка, футболисты, по его словам, сегодня больше отдыхали.

Лица сборной Абхазии на чемпионате мира ConIFA-2018>>

"Травмированных игроков в нашей команде нет. Завтра в 14:00 по местному времени предстоит матч с сильным соперником. Вчера была очень долгая и изнурительная дорога от отеля до стадиона. Плохая организация, честно признаться. Первый матч был напряженным, несмотря на то, что мы превосходили соперника. Немного не поймали свой ритм в первом тайме, но потом нащупали свою игру, и матч пошел по нашему сценарию. Постараемся завтра выйти из группы, не откладывая на третий матч", – сказал Лаша Когония.

© Фото : Русик Шония Беслан Аджинждал. Тренер сборной Абхазии по футболу

В Чемпионате мира по футболу по версии ConIFA, который проходит в Лондоне с 31 мая по 9 июня, участвуют 16 команд.

Чемпионат проводится каждые два года, нынешний турнир — третий. Конфедерация независимых футбольных ассоциаций ConIFA, основанная 7 июня 2013 года, объединяет сборные по футболу, официально не входящие в FIFA. Она насчитывает более 40 команд.