Ветераны баскетбола из Абхазии выступят на Чемпионате Европы в Хорватии

СУХУМ, 8 июн – Sputnik. Абхазия примет участие в клубном Чемпионате Европы по баскетболу среди ветеранов в Хорватии, сказал в интервью на радио Sputnik капитан команды Беслан Шларба.
"Организаторы турнира нас допустили, и в случае нашей победы не будет звучать гимн республики, а прозвучит олимпийский гимн. Такое решение было принято, потому что были сложности с нашим участием в турнире", — добавил он.
Подготовка проходит на хорошем уровне, заметил капитан баскетбольной команды.
"Мы каждый день готовимся в тренажерных залах, отрабатываем броски на площадке, бегаем не песке, в общем, команда серьезно готовится. На днях команда вылетает в Москву, там несколько дней будут проходить сборы, и 14-15 июня вылетаем в Хорватию", — сообщил Шларба.
В одной группе с абхазской командой будут играть чемпионы Европы баскетболисты из Украины.
Свою первую игру в клубном Чемпионате Европы по баскетболу среди ветеранов Абхазия сыграет 17 июня.
Интервью Беслана Шларба радио Sputnik>>
"Баскетбол — очень непредсказуемая игра, иногда бывает, что очень сильная команда может потерпеть поражение, а слабая — хорошо сыграть. Есть команды, с которыми в течение годы мы уже пересекались, у них хороший уровень, но мы надеемся выдать хорошие игры", — сказал он.
Беслан Шларба отметил, что в абхазской команде играют опытные игроки.
"Скажем, Виталий Киселев — серебряный чемпион первенства Европы среди ветеранов, он играл за сборную России, он очень любит Абхазию и уже второй год играет за нас", — подчеркнул капитан.
Капитан абхазской баскетбольной команды отметил, что игроки рассчитывают на призовые места на предстоящем первенстве Европы. В турнире примут участие спортсмены от 35 до 65 лет.