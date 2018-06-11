Ветераны баскетбола из Абхазии выступят на Чемпионате Европы в Хорватии

В клубном Чемпионате Европы по баскетболу среди ветеранов в Хорватии примут участие спортсмены от 35 до 65 лет.

СУХУМ, 8 июн – Sputnik. Абхазия примет участие в клубном Чемпионате Европы по баскетболу среди ветеранов в Хорватии, сказал в интервью на радио Sputnik капитан команды Беслан Шларба.

"Организаторы турнира нас допустили, и в случае нашей победы не будет звучать гимн республики, а прозвучит олимпийский гимн. Такое решение было принято, потому что были сложности с нашим участием в турнире", — добавил он.

Подготовка проходит на хорошем уровне, заметил капитан баскетбольной команды.

"Мы каждый день готовимся в тренажерных залах, отрабатываем броски на площадке, бегаем не песке, в общем, команда серьезно готовится. На днях команда вылетает в Москву, там несколько дней будут проходить сборы, и 14-15 июня вылетаем в Хорватию", — сообщил Шларба.

В одной группе с абхазской командой будут играть чемпионы Европы баскетболисты из Украины.

Свою первую игру в клубном Чемпионате Европы по баскетболу среди ветеранов Абхазия сыграет 17 июня.

Интервью Беслана Шларба радио Sputnik>> © Sputnik / Томас Тхайцук Сущенко: мы доказываем, что в Абхазии баскетбол жив

"Баскетбол — очень непредсказуемая игра, иногда бывает, что очень сильная команда может потерпеть поражение, а слабая — хорошо сыграть. Есть команды, с которыми в течение годы мы уже пересекались, у них хороший уровень, но мы надеемся выдать хорошие игры", — сказал он.

Беслан Шларба отметил, что в абхазской команде играют опытные игроки.

"Скажем, Виталий Киселев — серебряный чемпион первенства Европы среди ветеранов, он играл за сборную России, он очень любит Абхазию и уже второй год играет за нас", — подчеркнул капитан.

Капитан абхазской баскетбольной команды отметил, что игроки рассчитывают на призовые места на предстоящем первенстве Европы. В турнире примут участие спортсмены от 35 до 65 лет.