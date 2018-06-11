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Арбитр проводит линию перед игроками. Архивное фото

Ученые рассказали, что сделало футбольных арбитров более суровыми

© Sputnik . Александр Вильф
Спорт
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Футбол сегодня остается одним из самых консервативных видов спорта на Земле. В отличие от всех остальных командных игр, где видеоповторы используются судьями уже несколько десятилетий, чиновники ФИФА, а также многие судьи и даже футболисты считают, что в футболе им не место.

СУХУМ, 11 июн – Sputnik. Введение замедленных повторов на футбольных матчах сделало судей более суровыми – при их просмотре они наказывают игроков строже по сравнению с обычными видеозаписями, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Cognitive Research: Principles and Implications. Об этом пишет РИА Новости.

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"Мы стали первыми, кому удалось изучить то, как замедленные повторы влияют на поведение арбитров. Это особенно важно в контексте того, что на российском чемпионате мира по футболу будут впервые работать видеосудьи, о нужности или ненужности которых сейчас так жарко спорят самые разные люди", — заявил Иоахим Спитц (Jochim Spitz), биомедик из университета Левена (Бельгия).

Их аргументацию можно свести к двум вещам – повторы замедляют игру и лишают футбол такого элемента, как артистизм и умение сыграть на грани, а также подрывают авторитет арбитров. С другой стороны, сторонники систем видеопросмотра парируют эти заявления тем, что ошибки судей, к примеру, "рука бога" Диего Марадоны, нередко решают исход игр.

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Ярким примером этого, если брать недавние чемпионаты мира, выступает матч Англия – Германия на ЧМ-2010, во время которого уругвайский рефери не увидел гола Фрэнка Лэмпарда, что, как считали сами англичане, стало главной причиной их поражения. За четыре года до этого, судья по ошибке назначил пенальти в ворота Австралии, благодаря чему сборная Италии прошла дальше и выиграла чемпионат в четвертый раз в своей истории.

Подобные скандалы и постоянная критика вынудили новое руководство ФИФА создать систему "видеогол", разрешить использование видеосистем в некоторых европейских чемпионатах, а потом пообещать ввести его на новом чемпионате мира, который начнется в России на этой неделе.

Спитц и его коллеги попытались узнать, как это новшество повлияет на поведение судей, собрав группу из 88 элитных арбитров, которым они предложили просмотреть и оценить шесть дюжин тяжелых  игровых моментов.

Часть судей, как отмечают ученые, смотрели эти записи в таком виде, в котором бы они видели эти игровые моменты своими   глазами. Иными словами, видеозаписи не были замедлены и были показаны с того угла, с которого бы на них смотрел арбитр. Остальные участники эксперимента видели эти опасные или спорные моменты в том виде, который будет доступен видеосудьям на ЧМ-2018.

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Подобные скандалы и постоянная критика вынудили новое руководство ФИФА создать систему "видеогол", разрешить использование видеосистем в некоторых европейских чемпионатах, а потом пообещать ввести его на новом чемпионате мира, который начнется в России на этой неделе.

Спитц и его коллеги попытались узнать, как это новшество повлияет на поведение судей, собрав группу из 88 элитных арбитров, которым они предложили просмотреть и оценить шесть дюжин тяжелых  игровых моментов.

Часть судей, как отмечают ученые, смотрели эти записи в таком виде, в котором бы они видели эти игровые моменты своими  глазами. Иными словами, видеозаписи не были замедлены и были показаны с того угла, с которого бы на них смотрел арбитр. Остальные участники эксперимента видели эти опасные или спорные моменты в том виде, который будет доступен видеосудьям на ЧМ-2018.




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