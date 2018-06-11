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Матч между сборной Карпаталии и Северным Кипром на чемпионате ConiFA

Чемпиона мира ConIFA-2018 обвинили на Украине в "спортивном сепаратизме"

© Фото : ConiFA
Спорт
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Темы:
ConIFA 2018 (32)
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Сборная Карпаталии 9 июня стала чемпионом мира по футболу по версии ConIFA, обыграв в финале команду Северного Кипра.

СУХУМ, 11 июн – Sputnik. Сепаратизму не место в украинском спорте, заявил в понедельник министр спорта Украины Игорь Жданов  на странице в Facebook, говоря об участии футбольной команды "Карпаталия" ("Закарпатье" — на венгерском) в чемпионате мира по футболу ConIFA-2018. Об этом сообщает РИА Новости Украина.

"Возмущен участием так называемой футбольной команды "Карпаталия" ("Закарпатье" — на венгерском) в чемпионате мира среди непризнанных и частично признанных стран", — написал Жданов на странице в Facebook.

Служба безопасности Украины должна отреагировать на участие футбольной команды "Карпаталия" в Чемпионате мира по футболу по версии ConIFA, считает он.

Футбольный мяч
© Sputnik
Карпаталия стала чемпионом мира по футболу по версии ConIFA в Лондоне

Ссылаясь на СМИ, Жданов сообщил, что в турнире участвовали сборные Абхазии, Тибета, Секейского края и другие, а в отборочных матчах — команды ДНР и ЛНР. Организовал команду "Карпаталия" депутат Береговского районного совета от Демократического союза венгров (УМДС) Тиберий Фееш.

"Призываю Служба безопасности Украины должным образом отреагировать на такой откровенный акт спортивного сепаратизма. Необходимо допросить игроков команды, а также детально проанализировать деятельность депутата-организатора "Карпаталии" на предмет посягательства на территориальную целостность Украины и на связи с террористическими и сепаратистскими группировками", — сообщил Жданов.

Сборная Карпаталии 9 июня стала чемпионом мира по футболу по версии ConIFA, обыграв в финале команду Северного Кипра.

Чемпионат проводится каждые два года, нынешний турнир — третий. Конфедерация независимых футбольных ассоциаций ConIFA, основанная 7 июня 2013 года, объединяет сборные по футболу, официально не входящие в FIFA. Она насчитывает более 40 команд.

Темы:
ConIFA 2018 (32)



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