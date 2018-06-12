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Турнир по теннису Российского Теннисного Тура Летний старт в Сочи

Теннисист Астамур Кация занял первое место на турнире в Сочи

© Фото : Элизабет Акуция
Спорт
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Темы:
Спортивная Абхазия (224)
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Турнир по теннису Российского теннисного тура "Летний старт" проходил в городе Сочи с 8 по 11 июня.

СУХУМ, 12 июн— Sputnik, Асида Квициния. Юный теннисист  Астамур Кация среди спортсменов 9-10 лет занял первое место на турнире Российского теннисного тура "Летний старт", проходивший в городе Сочи с 8 по 11 июня. Об этом сообщил корреспонденту Sputnik тренер  теннисиста мастер спорта Республики Абхазия Элизабет Акуция.

"В возрастной группе Астамура принимало участие 32 спортсмена. Чтобы пройти в финал, теннисист должен был выиграть пять кругов. В полуфинале Астамур одержал победу у первого сеяного (сеяный – сильнейший игрок турнира — ред.) игрока турнира из города Сочи. Игры проходили на кортах с искусственным покрытием, что осложняло игру нашего спортсмена, так как он тренируется на покрытии из грунта. Также  сложность была в том, что игры проходили днем, в самое жаркое время. Наш юный теннисист очень талантлив, и сейчас ему нужно играть как можно больше турниров, для этого необходимы финансовая помощь, спонсоры или помощь государства", — рассказала тренер спортсмена.

Турнир по теннису Российского Теннисного Тура Летний старт в Сочи
© Фото : Элизабет Акуция
Турнир по теннису Российского Теннисного Тура "Летний старт" в Сочи

По словам Акуция, Астамур тренируется пять раз в неделю по два часа. Условия для тренировок плохие, на кортах торчат камни, мяч отскакивает в разные стороны, стена кривая и осыпается, также в дождливую погоду спортсмену заниматься негде, крытого корта или специального зала для тенниса нет, добавила она.

Астамур Кация в марте взял первое место в турнире "Пятигорская весна", а также стал победителем в местных турнирах " Первенство Гагры" и "Море в Гаграх".

Темы:
Спортивная Абхазия (224)



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