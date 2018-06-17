Чемпионат мира по борьбе на поясах проходил в Казани с 15 по 17 июня, за звание чемпиона мира по "Корэш" в 2018 году боролись более 150 спортсменов из России, стран ближнего и дальнего зарубежья, Европы и Америки.

СУХУМ, 17 июн – Sputnik, Сария Кварацхелия. Спортсмен из Пицунды Эдишер Конджария занял третье место на чемпионате мира по борьбе на поясах "Корэш", сообщил корреспонденту Sputnik сотрудник Гагрской ДЮСШ Александр Арамян.

© Фото : Предоставлено: Эдишер Конджария Фото с места события

"Спортсмен из Пицунды Эдишер Конджария завоевал бронзу в чемпионате мира по "Корэш". На таком первенстве он участвует впервые", – добавил Арамян.

© Фото : Предоставлено: Эдишер Конджария Борец из Пицунды завоевал бронзу на чемпионате мира по "Корэш" в Казани

Первенство мира по национальным видам борьбы проходило в Казани с 15 по17 июня. В 2018 году за звание чемпиона мира боролись более 150 спортсменов из России, стран ближнего и дальнего зарубежья, Европы и Америки.

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Борьба "Корэш" – вид спортивного единоборства на поясах, в котором перед борцом стоит цель положить соперника на спину с применением какого-либо из разрешенных приемов.