Борец из Пицунды завоевал бронзу на чемпионате мира по "Корэш" в Казани

СУХУМ, 17 июн – Sputnik, Сария Кварацхелия. Спортсмен из Пицунды Эдишер Конджария занял третье место на чемпионате мира по борьбе на поясах "Корэш", сообщил корреспонденту Sputnik сотрудник Гагрской ДЮСШ Александр Арамян.
"Спортсмен из Пицунды Эдишер Конджария завоевал бронзу в чемпионате мира по "Корэш". На таком первенстве он участвует впервые", – добавил Арамян.
Первенство мира по национальным видам борьбы проходило в Казани с 15 по17 июня. В 2018 году за звание чемпиона мира боролись более 150 спортсменов из России, стран ближнего и дальнего зарубежья, Европы и Америки.
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Борьба "Корэш" – вид спортивного единоборства на поясах, в котором перед борцом стоит цель положить соперника на спину с применением какого-либо из разрешенных приемов.