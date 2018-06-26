Спортсмен из Абхазии завоевал золото на международном турнире по боксу

Третий международный турнир по боксу "Плечом к плечу" проходил в Новороссийске с 23 по 25 июня.

СУХУМ, 26 июн – Sputnik, Сария Кварацхелия. Спортсмен из Абхазии Хаджарат Кардия занял первое место на третьем международном турнире по боксу "Плечом к плечу", рассказал корреспонденту Sputnik тренер Элизбар Джологуа.

"Хаджарата попросили выступить за сборную Краснодара, так как у них не было хорошего спортсмена в весовой категории до 70 килограммов. Хаджарат поехал на турнир и занял первое место в своей весовой категории", – сообщил тренер.

Третий международный турнир по боксу "Плечом к плечу" проходил в Новороссийске с 23 по 25 июня. В нем участвовали спортсмены из России, Донецкой и Луганской Народной республик.