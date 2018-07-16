Батал Чежия проведет бой с Диего Шаматава 19 июля в Москве

СУХУМ, 16 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Батал Чежия проведет бой с боксером Диего Шаматава в Москве 19 июля, сообщил Sputnik официальный представитель абхазского спортсмена Инал Лагвилава.

"Батал Чежия проходил подготовку в Москве, в зале бокса имени Николая Валуева под руководством тренеров Арсения Бабяка и Андрея Ивичука", — добавил он.

Взвешивание боксеров пройдет 18 июля в 17:00, вечер профессионального бокса начнется 19 июля в 18:00.

Батал Чежия – чемпион СНГ и Славянских стран по версии журнала "Про Бокс".

В течение 2017 года Батал Чежия победил в боксерском шоу "Гладиаторы ринга" в Анапе, одержал победу в рейтинговом бою на вечере профессионального бокса в Ростове-на-Дону, стал обладателем титула чемпиона СНГ и славянских стран по версии журнала "Про Бокс". В конце 2017 года Чежия победил камерунца Даниела Нигатой в полупрофессиональном бою в Москве.