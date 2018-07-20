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Вратарь Алисон (Бразилия)

Самый дорогой вратарь в мире будет играть за "Ливерпуль"

© Sputnik . Владимир Астапкович
Спорт
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Английский футбольный клуб "Ливерпуль" официально объявил о переходе вратаря сборной Бразилии Алисона Рамзеса Бекера. Игрок подписал контракт до конца сезона‐2023/24.

СУХУМ, 20 июл — Sputnik. Бразильский футболист Алисон Рамзес Бекер стал самым дорогим голкипером в истории, его трансфер оценивают в 62,5 — 75 миллионов евро, сообщает Р-Спорт.

Итальянский клуб "Рома" может получить еще около десяти миллионов евро в форме бонусов.

Спортсмен побил рекорд Джанлуиджи Буффона, который перешел в 2001 году из "Пармы" в "Ювентус" за 54 миллиона евро.

На Чемпионате мира по футболу в России Алисон сыграл пять матчей в составе бразильской сборной.




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