Самый дорогой вратарь в мире будет играть за "Ливерпуль"

СУХУМ, 20 июл — Sputnik. Бразильский футболист Алисон Рамзес Бекер стал самым дорогим голкипером в истории, его трансфер оценивают в 62,5 — 75 миллионов евро, сообщает Р-Спорт.
Итальянский клуб "Рома" может получить еще около десяти миллионов евро в форме бонусов.
🇧🇷 x 🔴https://t.co/t4msWAm2sU pic.twitter.com/jTq9gqOFI4— Liverpool FC (@LFC) 19 июля 2018 г.
Спортсмен побил рекорд Джанлуиджи Буффона, который перешел в 2001 году из "Пармы" в "Ювентус" за 54 миллиона евро.
На Чемпионате мира по футболу в России Алисон сыграл пять матчей в составе бразильской сборной.